Moment istoric pentru Țiriac Collection! Galeria s-a redeschis și are noi surprize pentru pasionații de automobile

Țiriac Collection anunță un pas important în dezvoltarea sa, odată cu finalizarea unui amplu proces de extindere și reorganizare a spațiului expozițional.

Noua galerie va găzdui permanent în jur de 300 de vehicule deosebite, prezentate într-o manieră spectaculoasă, concepută pentru a oferi vizitatorilor un parcurs fluid, bine structurat și captivant.

Moment istoric pentru Țiriac Collection

Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența domnului Ion Țiriac și a invitaților săi, într-un eveniment ce a dezvăluit în premieră designul remodelat al zonei de receptie, arhitectura extinsă și noua scenografie expozițională a Țiriac Collection.

Cu ocazia redeschiderii, instituția anunță și o zi specială dedicată pasionaților de automobile: prima vizită în noul spațiu va fi posibilă joi, 20 noiembrie 2025, când iubitorii de mașini vor putea explora în exclusivitate galeria extinsă și se vor bucura de o experiență inedită. Programul de vizitare pentru această zi va fi între orele 10:00 și 19:00, accesul realizându-se pe bază de bilet. Începând din acel moment, galeria va putea fi vizitată în mod obișnuit de vineri până duminică, în același interval orar.

