Cea mai mare clinică de psihiatrie pediatrică din România va fi construită de Fundația Metropolis, cu ajutorul lui Ion Țiriac

Astăzi a avut loc evenimentul de lansare a construcției celei mai mari clinici de psihiatrie pediatrică din România, un proiect extrem de important realizat de Fundația Metropolis, cu o valoare ce depășește 16,5 milioane de euro. Această inițiativă reprezintă cea mai amplă contribuție filantropică din România care este dedicată sănătății mintale a copiilor și adolescenților.

Evenimentul a avut loc astăzi la ora 11:00, în incinta Spitalului de Psihiatrie “Alexandru Obregia” din București. Printre cei care au participat la ceremonia de lansare se numără Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, Ion Ţiriac, antreprenor şi filantrop, Codin Maticiuc, preşedinte al Fundaţiei Metropolis, dar şi medici din cadrul Spitalului Obregia.

Va fi construită cea mai mare clinică de psihiatrie pediatrică din România

Noua clinică își propune să devină un punct de referință în îngrijirea și sprijinirea copiilor și adolescenților cu probleme psihice, într-un context în care sănătatea mintală pediatrică este adesea ignorată în sistemul public de sănătate din România.

„Noua clinică va fi dotată cu spații moderne de tratament: 72 de paturi distribuite pe 4 etaje, fiecare etaj fiind dedicat nevoilor specifice diferitelor grupe de vârstă. Facilități adaptate nevoilor: Săli de terapie, zone de joacă, spații educaționale și de socializare, toate concepute pentru a sprijini recuperarea și dezvoltarea armonioasă.

Un mediu sigur, respect, demnitate: Un spațiu care respectă intimitatea și nevoile fiecărui pacient, departe de prejudecăți și stigmatizare.

Dincolo de ziduri: Împreună putem schimba mentalități! Construirea acestei clinici este mai mult decât un proiect arhitectural; este un angajament față de viitorul sănătății mintale a copiilor noștri. Acest proiect ambițios este și un apel la acțiune. Ne dorim să fim catalizatori ai percepției publice asupra sănătății mintale. Împreună, putem contribui la eliminarea discriminării și a stigmatului asociat afecțiunilor psihiatrice, putem contribui la promovarea unei viziuni mai deschise și mai empatice”, se mai arată pe site-ul fundației.

