Cea mai mare clinică de psihiatrie pediatrică din România va fi construită de Fundația Metropolis, cu ajutorul lui Ion Țiriac

Astăzi a avut loc evenimentul de lansare a construcției celei mai mari clinici de psihiatrie pediatrică din România, un proiect extrem de important realizat de Fundația Metropolis, cu o valoare ce depășește 16,5 milioane de euro. Această inițiativă reprezintă cea mai amplă contribuție filantropică din România care este dedicată sănătății mintale a copiilor și adolescenților.
Evenimentul a avut loc astăzi la ora 11:00, în incinta Spitalului de Psihiatrie “Alexandru Obregia” din București. Printre cei care au participat la ceremonia de lansare se numără Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, Ion Ţiriac, antreprenor şi filantrop, Codin Maticiuc, preşedinte al Fundaţiei Metropolis, dar şi medici din cadrul Spitalului Obregia.
Noua clinică își propune să devină un punct de referință în îngrijirea și sprijinirea copiilor și adolescenților cu probleme psihice, într-un context în care sănătatea mintală pediatrică este adesea ignorată în sistemul public de sănătate din România.
„Noua clinică va fi dotată cu spații moderne de tratament: 72 de paturi distribuite pe 4 etaje, fiecare etaj fiind dedicat nevoilor specifice diferitelor grupe de vârstă. Facilități adaptate nevoilor: Săli de terapie, zone de joacă, spații educaționale și de socializare, toate concepute pentru a sprijini recuperarea și dezvoltarea armonioasă.
Un mediu sigur, respect, demnitate: Un spațiu care respectă intimitatea și nevoile fiecărui pacient, departe de prejudecăți și stigmatizare.
Dincolo de ziduri: Împreună putem schimba mentalități! Construirea acestei clinici este mai mult decât un proiect arhitectural; este un angajament față de viitorul sănătății mintale a copiilor noștri.
Acest proiect ambițios este și un apel la acțiune. Ne dorim să fim catalizatori ai percepției publice asupra sănătății mintale. Împreună, putem contribui la eliminarea discriminării și a stigmatului asociat afecțiunilor psihiatrice, putem contribui la promovarea unei viziuni mai deschise și mai empatice”, se mai arată pe site-ul fundației.
Codin Maticiuc a oferit declarații incredibile despre acest proiect uriaș.
“Proiectul ăsta este unul mare. Fundația Metropolis, încă de acum 25 de ani, a construit un centru în strada Săbărei nr 47-53. Oricine poate să meargă să-l vadă, un orfelinat, un centru de tineri, un centru de zi. Pe alea le-a făcut tatăl meu singur, din banii lui. Ai noștri, mă rog, că și ai mei, că m-a afectat și pe mine. Deci, ăla a fost undeva, în total, cu teren și cu investițiile terenului au fost 3,5 milioane. Dar aici vorbim de 16 milioane de euro, dar ăia sunt 3,5 milioane de euro, acum 25 de ani însemna mai mult.
Și sunt banii noștri personali, nu aveam donator. Acum construim totuși un spital. Este îngrozitor de greu și îngrozitor de ușor în același timp. Și vă explic de ce: e greu pentru că noi nu avem banii, se strâng destul de greu așa. Noi am mai investit în țara asta, în zeci de orașe ale țării 7 milioane. Totuși, cineva a decis să-mi doneze banii ăștia către o organizație pe care o conduc.
Mi se pare fascinant că cineva donează banii ăștia către o organizație pe care o conduc. Aș putea să nu știu, să trag din ei. Aș putea să fac, nu știu, să nu-i manageriez bine, că și asta e o problemă. Și totuși, lumea are încredere că mă ocup și că mă preocup, destul de tare. Mă onorează treaba asta. Se numește Spitale Publice din bani privați, dar banii ăștia privați, când ajung la noi, noi îi tratăm ca pe bani publici.
Pentru că, de fapt, nu sunt banii privați ai noștri, nu au devenit banii mei. Nu, sunt banii multor, multor oameni cu care mă întâlnesc pe stradă și mă gândesc: ce ar zice ăla când știu că eu, aici la beton, am negociat așa, dar se putea mai bine. Și asta te responsabilizează.
Domnul Țiriac s-a pus în niște posturi extraordinare pe care le-a acceptat. Toate ideile noastre tâmpite, avem niște idei tâmpite în care i-am spus: hai să vă sărăcim. A da, faceți! Nu-i problemă. După aia, în mijlocul alegerilor, i-am zis: hai să facem vizualul cu dumneavoastră A zis: da, da, faceți!
Și implicarea lui personală, mie mi se pare extraordinară. Și, în plus, de la un om pe care îl respect foarte mult. Foarte, foarte mult. Dar și pe calea asta vreau să îi mulțumesc și fiului său, că fiul lui l-a tot împins și a zis: uite, băiatul ăsta face, băiatul ăsta drege, hai să facem nu știu ce cu el. Adică le mulțumesc amândurora și prezența lor în viața mea este pentru mine un tip de busolă” a spus Codin Maticiuc.