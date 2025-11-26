Cu ce se ocupă Cristina Neagu, după ce s-a lăsat de handbal? Vacanță de lux în America

După retragerea din hanbal, fosta sportivă Cristina Neagu continuă să se relaxeze şi să se bucure de viaţă, alegând o destinaţie de vacanţă aparte.

Cristina Neagu a decis să se retragă din handbal la vârsta de 37 de ani. Nemaiavând program strict sau restricții, aceasta îşi poate trăi din plin noua viață.

În ce oraş se destinde Cristina Neagu

Sportiva a dorit să-şi facă singură un cadou după retragere, alegând să plece într-o vacanță, în Statele Unite. Fosta handbalistă a optat pentru Los Angeles, o destinaţie perfectă pentru a petrece timp liber. Aceasta a mers recent şi în Las Vegas, unde a vizitat Marele Canion, rămânând impresionată de frumusețea zonelor respective.

Sportiva postează constant pe social media, ţinându-şi mereu urmăritorii la curent. Internauții au reacţionat prompt la postările acesteia, felicitând-o și chiar recomandându-i alte obiective turistice din zonă.

„Bucură-te de tot ce te înconjoară! Meriţi din plin!”, „Și tu meriți o stea, pe aleea handbalului”, „Neapărat trebuie o stea pe hall of fame cu Cristina Neagu!”, sunt doar câteva dintre comentariile primite.

Cum se simte fosta sportivă după retragere

Cristina Neagu a activat în sport aproape 3 decenii, iar decizia de a se retrage nu a fost deloc uşoară, dar în final s-a dovedit a fi una inspirată.

„Nu imi lipsește deloc handbalul. Pe cât de mult iubesc handbalul, chiar nu îmi lipsește deloc. În perioada asta am putut să petrec mai mult timp cu familia și, pur și simplu, să nu fiu la program. Am iubit handbalul foarte mult și încă îl iubesc, dar iubesc și viața de după handbal. Iubesc să iau decizii de moment”, a dezvăluit aceasta într-un interviu recent.

