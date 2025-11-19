Acasă » Știri » Cristina Neagu, pusă la zid de o fostă sportivă de la CSM. Ce acuzații a făcut: „Nu era bună”

De: Andreea Stăncescu 19/11/2025 | 14:53
Cristina Neagu, considerată cea mai bună handbalistă româncă a ultimelor decenii, se află în centrul unui scandal mediatic după ce fostul portar al CSM București, Mayssa Pessoa, a lansat acuzații dure la adresa sa. În vârstă de 41 de ani, ea susține că aceasta  ar fi avut un impact negativ asupra echipei, influențând deciziile clubului, creând tensiuni în vestiar și contribuind la plecarea unor jucătoare valoroase. 

Cu toate că Mayssa Pessoa și Cristina Neagu nu au fost colege de echipă, sportiva originară din Brazilia a lansat un val de critici. Ea a evoluat la CSM București între 2014 și 2016, contribuind decisiv la succesul istoric din 2016, când echipa a câștigat Liga Campionilor. Atunci, goalkeeper-ul brazilian a apărat două lovituri de la 7 metri în momente cruciale.

Cristina Neagu a ajuns la club în 2017, iar sub conducerea sa, formația bucureșteană a mai ajuns o singură dată în Final Four-ul Ligii Campionilor, în 2018, fiind eliminată în semifinale de Gyor.

Ce spune Mayssa Pessoa despre Cristina Neagu

Într-un interviu recent, Mayssa Pessoa a declarat că românca a făcut mai mult rău decât bine echipei, iar deciziile luate la club erau deseori influențate de aceasta. Brazilianca susține că atitudinea Cristinei Neagu, considerată cea mai bună handbalistă din lume, ar fi determinat plecarea unor colege valoroase, printre care și Bella Gullden, unul dintre liderii vestiarului și marcatoare-cheie în finala Ligii Campionilor din 2016.

„Pentru mine, e una dintre cele mai mari jucătoare din lume, nu încape discuţie. Era foarte bună la nivel individual, dar nu era jucătoare de echipă. Toată lumea vede asta. Ca echipă, ea nu a fost bună pentru CSM. Nu e vorba doar de Gullden, la CSM a fost întotdeauna cum a vrut Neagu.

Şi asta este o mare problemă la CSM Bucureşti. Nu poţi face ce vrea un jucător anume. De-a lungul anilor, CSM Bucureşti a avut cele mai bune jucătoare. În România, handbalul e individual, nu de echipă. Asta este problema. În handbalul din România, unele jucătoare au salarii prea mari. Sunt tratate jucătoarele diferit”, a spus Mayssa Pessoa.

