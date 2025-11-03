Acasă » Știri » Fostul fotbalist din România care va trăi toată viața cu regrete: „Am probleme mari în continuare”

Fostul fotbalist din România care va trăi toată viața cu regrete: „Am probleme mari în continuare"

De: Irina Rasoveanu 03/11/2025 | 14:17
Fostul fotbalist din România care va trăi toată viața cu regrete: „Am probleme mari în continuare”
Regretul unui fost fotbalist/ Sursa foto: Pixabay

Un fost fotbalist din România a vorbit despre regretul cu care va trăi toată viața. Cunoscut pentru viteza și execuțiile sale impresionante, sportivul s-a confruntat cu probleme mari, pe care le resimte în continuare. Află, în articol, ce mărturisiri a făcut!

Florin Bratu, căci despre el este vorba, a povestit despre regretul vieții sale. Sportivul s-a bucurat de performanțe incredibile, jucând la echipe precum Galatasaray (Turcia), Nantes (Franța) și Dinamo București. Din nefericire, cariera sa a fost pusă pe pauză din cauza unei grave accidentări la genunchi. A revenit, apoi, pe teren, însă a fost nevoit să se retragă mult mai devreme din cauza problemelor de sănătate care nu i-au dat pace.

Ce regret are Florin Bratu, fostul fotbalist din România

Parcursul sportiv al lui Florin Bratu a luat o întorsătură neașteptată în toamna lui 2008. Aflat la apogeul carierei sale, fostul fotbalist a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci cu CFR Cluj. Au urmat ani de operații și recuperări.

Deși a luptat să recupereze, Florin Bratu nu a reușit să mai revină la forma de altă dată. Acest incident reprezintă marele său regret. În doar câteva secunde, cariera sa a fost distrusă. În cele din urmă, sportivul a fost nevoită să se retragă.

„Este chiar un regret, să spun așa, un gol imens în sufletul meu, pentru că în 2008, cam tot în această perioadă, septembrie, octombrie, practic cea mai bună perioadă a mea ca fotbalist, fiind golgheterul campionatului, întâmplarea a fost că într-un meci între CFR Cluj și Dinamo, la Cluj, la o fază la care nu se anunța mare lucru, vrând să recuperez mingea cât mai repede, mi-a rămas piciorul înfipt în pământ și mi-am rupt genunchiul.

Practic, toată cariera mea s-a dus acolo, într-o fracțiune de secundă, pentru că operațiile făcute ulterior, toate recuperările pe care le-am făcut, nu au mai reușit să mă mai aducă la nivelul la care am fost. După doi ani de recuperări, operații, trei operații într-un an și așa mai departe, m-am trezit într-o dimineață, jucam la Gloria Bistrița, și am spus: Gata, aici se termină cariera mea!”, a declarat Florin Bratu, potrivit Spynews.

Florin Bratu/ Sursa foto: Facebook/ Echipa națională de fotbal a României

Au trecut 17 ani de la acea accidentare, dar Florin Bratu nu și-a revenit complet. Problemele de sănătate îi dau în continuare bătăi de cap, genunchiul său neavând mobilitate completă. Totuși, fostul fotbalist se străduiește să rămână activ.

„Am început să plâng, am plâns două zile încontinuu, m-am dus acasă și din acel moment, practic, s-a încheiat totul. De ce? Pentru că am vrut ca toți oamenii de fotbal, toți oamenii care mă cunoșteau și îmi știau calitățile, să rămână cu imaginea mea înainte de operație, și nu vreau să mai păcălesc fotbalul.

Am simțit cum 35 de ani de fotbal s-au încheiat într-o fracțiune de secundă, mi-am dat seama că fotbalul este foarte dur, un sport de contact în care cariera se poate încheia în orice moment, fix ceea ce s-a întâmplat la mine.

Mai resimt și acum, nu am flexie, nu am extensie, genunchiul meu este foarte rigid, au trecut aproximativ 17 ani, dar genunchiul nu este bine și am probleme mari în continuare. Încerc să mă menajez, fac exerciții, fac prevenție încontinuu, dar este clar că nu mai sunt ca înainte de operație”, a mai spus fostul fotbalist.

