Acasă » Știri » Sport » Ce face Cristina Neagu de când s-a lăsat de handbal? Își împlinește marile dorințe, departe de România

Ce face Cristina Neagu de când s-a lăsat de handbal? Își împlinește marile dorințe, departe de România

De: Irina Vlad 27/10/2025 | 18:28
Ce face Cristina Neagu de când s-a lăsat de handbal? Își împlinește marile dorințe, departe de România
„Gala Neagu”, meciul de retragere a Cristinei Neagu, cel mai amplu eveniment de retragere din istoria recentă a sportului românesc, a avut loc la Sala Polivalentă din București. Pe teren, încă de la încălzire, a fost o atmosfera degajată. Numai zâmbete, prietene care nu s-au văzut de o viață. S-au strâns pentru cea care le-a fost colegă și lider, un eveniment care are loc o dată în viață. La eveniment a participat si Nicusor Dan, presedintele Romaniei. sursă foto: TheoNiculae / ARCHITHEO STUDIO S.R.L. / Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

În vara acestui an, Cristina Neagu (37 de ani) și-a încheiat cariera sportivă. Declarată de patru ori cea mai bună handbalistă din lume, românca a cucerit 26 de trofee și a evoluat timp de 17 ani în echipa națională a României, însă acum a venit timpul să se ocupe și de activitățile pe care nu a putut să le facă în timpul carierei. 

Cristina Neagu, de 4 ori cea mai bună handbalistă din lume, s-a retras din acest sport după o activitate de peste 20 de ani. Finalul de carieră a fost marcat de un meci de retragere – o gală internațională grandioasă la care au participat fanii, o parte din colegele echipelor la care a jucat, nume grandioase din handbal, familia, cunoscuții, dar și Nicușor Dan, proaspăt investit în funcția de președinte al României. Evenimentul a avut loc la Sala Polivalentă, iar din program nu au lipsit momentele haioase, glumele, dar nici emoțiile și lacrimile.

Ce face Cristina Neagu după ce s-a retras din handbal?

După ce s-a retras din sport, Cristina Neagu are acum timp să facă aproape tot ceea ce nu a putut să facă în timpul carierei. În cadrul unui interviu, campioana a recunoscut că nu îi lipsește absolut deloc handbalul și că abia acum a reușit să petreacă timp de calitate cu familia ei.

Printre pasiunile de care se bucură acum se numără călătoritul. Primul drum pe care l-a făcut campioana a fost în America, unde a vizitat canionul din Arizona. Pe o rețea de socializare, Cristina Neagu a încărcat mai multe imagini de acolo – vezi AICI imagini.

Un pompier din Cluj-Napoca a devenit EROU după ce, aflat în timpul liber, a salvat viața unui bărbat găsit în stop cardio-respirator
Un pompier din Cluj-Napoca a devenit EROU după ce, aflat în timpul liber,...
Ce salariu are, de fapt, un administrator de bloc în 2025
Ce salariu are, de fapt, un administrator de bloc în 2025

”Nu îmi lipseşte deloc handbalul. Pe cât de mult îl iubesc, chiar nu-mi lipseşte deloc. În perioada asta am putut să petrec mai mult timp cu familia şi, pur şi simplu, să nu mai fiu la program. Să pot să mă trezesc şi să mă gândesc ce vreau să fac astăzi, fără să trebuiască să fiu la o anumită oră undeva.

Să merg la sală, să mă apuc iarăşi de bandajele alea, iarăşi dureri, încălzeşte-te, ş.a.m.d. Sigur că le-am făcut cu plăcere. Am iubit handbalul foarte mult şi încă îl iubesc, dar iubesc şi viaţa de după. Iubesc să nu mai fiu la program, să iau decizii de moment.

Îmi place şi viaţa fără sport, deşi mai merg uneori la sală şi, cu siguranţă, o să continui să fac mişcare. Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie. Am avut o carieră de vis. Poate nici nu visam la aşa ceva, când eram mică şi îmi propuneam lucruri mari”, a declarat Cristina Neagu, într-un interviu.

Ce palmares are Cristina Neagu în handbal

Cristina Neagu a jucat în echipa Națională a României timp de 17 ani. A marcat 975 de goluri, are 12 titluri de campioană – 8 în România și 4 în Muntenegru, Liga Campionilor (2015 – cu Budunost), iar cu naționala României bronzul CM și bronzul CE. Campioana a fost de trei ori golgeter al Ligii Campionilor și este cea mai bună marcatoare all-time a competiției (1.232 goluri), la fel și a Campionatelor Europene – cu 303 goluri.

”Handbalul a fost viaţa mea, am visat pe semicerc. Şi n-am uitat niciodată de unde am plecat! De acum, o să las pur şi simplu lucrurile să vină de la sine, să văd unde duce drumul mai departe. Mulţumesc, România! Sper că voi fi mereu în inimile voastre”, a declarat Cristina Neagu în meciul de retragere.

Ce a făcut Nicușor Dan la gala de retragere a Cristinei Neagu. Imaginile filmate au ajuns imediat pe internet

Cristina Neagu, în doliu! Tatăl campioanei CSM București a murit la 68 de ani

Tags:
Iți recomandăm
Scandal în gimnastica românească! Denisa Golgotă face acuzații grave de hărțuire, după Mondiale: „Să mă facă să cedez”
Știri
Scandal în gimnastica românească! Denisa Golgotă face acuzații grave de hărțuire, după Mondiale: „Să mă facă să cedez”
Scandal în fotbal! Florin Tănase l-a atacat dur pe Giovanni Becali: „A ajuns prea rău și îmi e…”
Știri
Scandal în fotbal! Florin Tănase l-a atacat dur pe Giovanni Becali: „A ajuns prea rău și îmi e…”
Turiștii sunt avertizați. Spania impune noi legi stricte privind conducerea sub influența alcoolului
Mediafax
Turiștii sunt avertizați. Spania impune noi legi stricte privind conducerea sub influența alcoolului
Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă ești printre persoanele afectate
Gandul.ro
Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă...
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea...
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru...
Senatul a adoptat proiectul care aduce modificări pentru protejarea victimelor violenței domestice. Proiectul merge la Camera Deputaților
Mediafax
Senatul a adoptat proiectul care aduce modificări pentru protejarea victimelor violenței domestice. Proiectul...
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Click.ro
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Digi 24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de...
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Digi24
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă ești printre persoanele afectate
Gandul.ro
Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă ești printre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce probleme avea bărbatul care a sărit de la etaj, în Râmicu Vâlcea, și a murit. Ce a scris în ...
Ce probleme avea bărbatul care a sărit de la etaj, în Râmicu Vâlcea, și a murit. Ce a scris în biletul de adio lăsat iubitei
Sistemul SGR se va extinde, dacă proiectul din Parlament va fi aprobat. Ce vor mai recicla românii ...
Sistemul SGR se va extinde, dacă proiectul din Parlament va fi aprobat. Ce vor mai recicla românii pe lângă sticle și doze
Horoscop 28 octombrie 2025. Zodia care are probleme financiare
Horoscop 28 octombrie 2025. Zodia care are probleme financiare
Divorț neașteptat în lumea influencerilor! Au decis să își spună „Adio!”, după 8 ani de mariaj ...
Divorț neașteptat în lumea influencerilor! Au decis să își spună „Adio!”, după 8 ani de mariaj și patru copii
Gabriela Cristea a împlinit 51 de ani și Tavi Clonda i-a făcut o surpriză colosală: „Le are și ...
Gabriela Cristea a împlinit 51 de ani și Tavi Clonda i-a făcut o surpriză colosală: „Le are și el pe ale lui, dar nici nu le mai văd de…”
Când îți primești toți banii înapoi pentru vacanța stricată. Singura condiție impusă de CJUE
Când îți primești toți banii înapoi pentru vacanța stricată. Singura condiție impusă de CJUE
Vezi toate știrile
×