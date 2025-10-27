Ce face Cristina Neagu de când s-a lăsat de handbal? Își împlinește marile dorințe, departe de România

În vara acestui an, Cristina Neagu (37 de ani) și-a încheiat cariera sportivă. Declarată de patru ori cea mai bună handbalistă din lume, românca a cucerit 26 de trofee și a evoluat timp de 17 ani în echipa națională a României, însă acum a venit timpul să se ocupe și de activitățile pe care nu a putut să le facă în timpul carierei.

Cristina Neagu, de 4 ori cea mai bună handbalistă din lume, s-a retras din acest sport după o activitate de peste 20 de ani. Finalul de carieră a fost marcat de un meci de retragere – o gală internațională grandioasă la care au participat fanii, o parte din colegele echipelor la care a jucat, nume grandioase din handbal, familia, cunoscuții, dar și Nicușor Dan, proaspăt investit în funcția de președinte al României. Evenimentul a avut loc la Sala Polivalentă, iar din program nu au lipsit momentele haioase, glumele, dar nici emoțiile și lacrimile.

Ce face Cristina Neagu după ce s-a retras din handbal?

După ce s-a retras din sport, Cristina Neagu are acum timp să facă aproape tot ceea ce nu a putut să facă în timpul carierei. În cadrul unui interviu, campioana a recunoscut că nu îi lipsește absolut deloc handbalul și că abia acum a reușit să petreacă timp de calitate cu familia ei.

Printre pasiunile de care se bucură acum se numără călătoritul. Primul drum pe care l-a făcut campioana a fost în America, unde a vizitat canionul din Arizona. Pe o rețea de socializare, Cristina Neagu a încărcat mai multe imagini de acolo – vezi AICI imagini.

”Nu îmi lipseşte deloc handbalul. Pe cât de mult îl iubesc, chiar nu-mi lipseşte deloc. În perioada asta am putut să petrec mai mult timp cu familia şi, pur şi simplu, să nu mai fiu la program. Să pot să mă trezesc şi să mă gândesc ce vreau să fac astăzi, fără să trebuiască să fiu la o anumită oră undeva. Să merg la sală, să mă apuc iarăşi de bandajele alea, iarăşi dureri, încălzeşte-te, ş.a.m.d. Sigur că le-am făcut cu plăcere. Am iubit handbalul foarte mult şi încă îl iubesc, dar iubesc şi viaţa de după. Iubesc să nu mai fiu la program, să iau decizii de moment. Îmi place şi viaţa fără sport, deşi mai merg uneori la sală şi, cu siguranţă, o să continui să fac mişcare. Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie. Am avut o carieră de vis. Poate nici nu visam la aşa ceva, când eram mică şi îmi propuneam lucruri mari”, a declarat Cristina Neagu, într-un interviu.

Ce palmares are Cristina Neagu în handbal

Cristina Neagu a jucat în echipa Națională a României timp de 17 ani. A marcat 975 de goluri, are 12 titluri de campioană – 8 în România și 4 în Muntenegru, Liga Campionilor (2015 – cu Budunost), iar cu naționala României bronzul CM și bronzul CE. Campioana a fost de trei ori golgeter al Ligii Campionilor și este cea mai bună marcatoare all-time a competiției (1.232 goluri), la fel și a Campionatelor Europene – cu 303 goluri.

”Handbalul a fost viaţa mea, am visat pe semicerc. Şi n-am uitat niciodată de unde am plecat! De acum, o să las pur şi simplu lucrurile să vină de la sine, să văd unde duce drumul mai departe. Mulţumesc, România! Sper că voi fi mereu în inimile voastre”, a declarat Cristina Neagu în meciul de retragere.

