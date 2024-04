Cristina Neagu, în doliu! Tatăl campioanei CSM București a murit la 68 de ani

Cristina Neagu (35 de ani) este în doliu. Constantin Neagu, tatăl handbalistei, a murit la vârsta de 68 de ani. Anunțul a fost făcut public de către clubul sportiv CSM București.

Cristina Neagu trece prin momente extrem de delicate. Constantin Neagu, tatăl handbalistei, a încetat din viață la vârsta de 68 de ani. Marți, 16 aprilie 2024, sportiva clubului CSM București și-a condus tatăl pe ultimul drum, însă funeraliile au avut loc departe de ochii lumii – într-un cadru restrâns alături doar de cei din familia handbalistei.

Tatăl Cristinei Neagu a murit la 68 de ani

În urmă cu puțin timp, reprezentanții clubului CSM București au fost cei care au anunțat public tragedia prin care trece Cristina Neagu. Vestea a fost împărtășită pe pagina oficială a clubului. Constantin Neagu a fost cel mai mare susținător al fiicei sale, cel care a ajutat-o și o sprijinit-o necondiționat în cariera sa sportivă. Părintele își făcuse un obicei și o aștepta mereu pe handbalistă la aeroport după ce se întorcea de la cele mai importante turnee de handbal din lume.

„Întregul club CSM Bucureşti este alături de Cristina Neagu în suferinţa provocată de pierderea celui care se mândrea mereu cu fiica sa, ‘Săgeata Albastră’. Strângem rândurile alături de căpitanul nostru! Condoleanţe, Cristina!”, a transmis CSM Bucureşti.

Cristina Neagu s-a retras din echipa națională de handbal a României

La finalul anului trecut – după Campionatul Mondial de Handbal- Cristina Neagu și-a anunțat retragerea din Echipa Națională de handbal feminin a României. Cea mai bună jucătoare de handbal din lume a activat la echipa națională timp de 17 ani.

”Un alt turneu final ratat, nu ne-am îndeplinit obiectivul. Ne doream să fim măcar în sferturi, să accedem la turneul preolimpic, ăsta era obiectivul. Dezamăgirea e foarte mare. Și pentru mine e foarte mare, pentru că nici nu am putut să joc la acest turneu. M-am accidentat, am făcut tot posibilul să mă recuperez, dar nu am reușit. Am încercat, pentru că știam cât de important era meciul cu Germania. Am încercat, dar nu am putut. Ne-am abonat cumva la locul 12. Am avut o jucătoare senzațională, pe Lisa (n.r. Eliza Buceschi) și tot am terminat pe locul 12.

Eu îmi anunț oficial retragerea de la echipa națională dacă nu mai sunt șanse să ajungem la turneul preolimpic. Au fost 17 ani în care am jucat pentru echipa națională, în care am dat totul pentru echipa națională. Ce am reușit, mult, puțin… Două medalii, niște locuri patru și cinci. Dacă a fost mult sau puțin ne va spune timpul. Eu am spus dinainte că e ultimul Campionat Mondial pentru mine și că-mi doresc să ajung la Jocurile Olimpice. Ar fi fost ceva extraordinar pentru cariera mea internațională. Luasem decizia dinainte”, a declarat Cristina Neagu.