Doliu în lumea sportului! A murit la vârsta de 37 de ani, după ce a făcut un infarct la volan și a intrat în alte mașini

De: Andreea Stăncescu 01/11/2025 | 23:36
Sportivul a murit la doar 37 de ani / Sursa foto: Pixabay

Este doliu în lumea sportului. Un cunoscut jucător de baseball, fost component al unor echipe importante din liga profesionistă americană, a murit subit după ce a suferit un stop cardiac la volan. Incidentul a dus la un accident rutier grav, în urma căruia mai multe mașini au fost avariate. 

Fostul jucător de baseball Yoervis Medina, care a evoluat în Major League Baseball pentru Seattle Mariners și Chicago Cubs între 2013 și 2015, a murit la vârsta de 37 de ani. Potrivit presei din Venezuela, sportivul a suferit un stop cardiac în timp ce se afla la volan, iar acest lucru a dus la pierderea controlului asupra mașinii și la lovirea mai multor autoturisme parcate în apropierea centrului comercial Via Veneto din Naguanagua. Din fericire, nu au existat alte persoane rănite în accident.

Clubul Seattle Mariners, echipa pentru care Medina a jucat cea mai mare parte a carierei sale în MLB, a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare, exprimându-și regretul față de dispariția fostului lor jucător și oferind sprijin familiei îndoliate.

„Suntem întristați să auzim de moartea fostului aruncător al Mariners Yoervis Medina. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor săi”, este mesajul transmis de echipă.

Sursa foto: Facebook – Deportivo

Yoervis Medina a jucat și în echipe internaționale

Originar din Venezuela, Yoervis Medina a semnat cu Seattle Mariners în 2005, ca jucător amator, și a petrecut șapte ani în ligile de dezvoltare înainte de a debuta în MLB, în 2013. Ca pitcher de mâna dreaptă, a bifat 141 de apariții pentru Mariners, având o medie ERA de 2.82 și 147 de strike-out-uri în trei sezoane.

În 2015, a fost transferat la Chicago Cubs, dar a jucat doar cinci meciuri pentru formația din MLB, restul sezonului petrecându-l în liga secundară. A mai fost revendicat o perioadă de Pittsburgh Pirates, însă nu a mai ajuns să fie folosit în prima ligă. Ultima echipă din baseball-ul american cu care a fost legitimat a fost una din sistemul Philadelphia Phillies, în 2016. După ce a încheiat perioada în baseballul profesionist din SUA, Medina și-a continuat cariera în afara țării, evoluând pentru mai multe echipe internaționale, ultima dată în 2023, în Italia, la Tecnograniti Senago.

