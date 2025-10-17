BREAKING | Doliu pentru Adrian Năstase. Sora fostului politician a murit

Este doliu în familia lui Adrian Năstase! Dana Marina Barb, sora acestuia a murit la vârsta de 72 de ani. Îndurerat, fostul prim-ministru al României a transmis un mesaj plin de emoție.

Joi, 16 octombrie, Dana Marina Barb, sora lui Adrian Năstase, a încetat din viață la vârsta de 72 de ani. În cadrul unei postări pe blogul său personal, Adrian Năstase a scris câteva gânduri de rămas bun pentru cea care i-a fost sprijin și alinare în viață. Din nefericire, sora fostului prim-ministru a pierdut lupta cu viața din cauza unor probleme de sănătate. Dana Marina Barba va fi condusă pe ultim drum astăzi.

Sora lui Adrian Năstase a murit din cauza problemelor de sănătate

Dana-Marina Barb era sora mea. A plecat. Era cu trei ani mai mică. A suferit mult in viață. Inclusiv pentru mine, in vremea dosarelor si a închisorilor. A indurat multe, in ultimii ani, si din motive de sănătate. Fiica ei, Anda, i-a fost tot timpul alături. Pentru mine a fost mereu un punct de sprijin si un sfătuitor, mai ales după moartea părinților. O inmormântăm astăzi cu un gând de suferință si de iubire, cu speranța că Dumnezeu ii va inchide rănile si o va odihni! P.S Am adăugat si două poze – una din copilăria noastră si alta cu fiica ei, Anda”, este mesajul publicat de Adrian Năstase pe blogul său personal.

De-a lungul anilor, Adrian Năstase a fost extrem de discret în ceea ce privește viața sa personală, cu excepția momentelor notabile – fie de bucurie, fie mai puțin fericite. Unul dintre cele mai fericite episoade a avut loc la începutul acestui an, când fostul prim-ministru al României a aflat că va deveni bunic. Mihnea, fiul său cel mic, și Corina, soția sa, urmează să devină părinți pentru prima dată.

Mihnea și Corina Năstase s-au căsătorit în anul 2021. Nora lui Adrian Năstase provine dintr-o familie de afaceriști din Constanța și este fostă sportivă de performanță, campioană balcanică și națională la ștafetă. Cariera sa sportivă s-a întrerupt brusc în anul 2011, când a fost nevoită să se retragă din sport din cauza unei accidentări.

Adrian Năstase și Traian Băsescu, mesaje de adio pentru Ion Iliescu: „A fost un om de stat care a…”

Bucurie mare în familia lui Adrian Năstase: e însărcinată! Prima imagine cu burtica de graviduță