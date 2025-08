Adrian Năstase și Traian Băsescu, mesaje de adio pentru Ion Iliescu: „A fost un om de stat care a…”

Decesul lui Ion Iliescu a fost marcant pentru România și pentru cei care l-au cunoscut și au avut o relație cu primul Președinte Ales. Printre figurile emblematice cu care Ion Iliescu a avut o relație apropiată s-au numărat atât Traian Băsescu, cât și Adrian Năstase. Ion Iliescu şi-a încheiat cariera politică de preşedinte al Românie, după ce a stat 11 la Cotroceni. I-a predat apoi ștafeta lui Traian Băsescu. Acum, după decesul fostului președinte, Băsescu i-a transmis primele gânduri. La fel a făcut și Adrian Năstase.

Fostul președinte Traian Băsescu a transmis un mesaj la moartea lui Ion Iliescu, primul șef de stat din România postdecembristă. Ion Iliescu s-a stins din viață, marți, la vârsta de 95 de ani. Fostul președinte al României era internat de aproape două luni în Spitalul SRI „Agrippa Ionescu”.

Traian Băsescu, mesaj emoționant pentru soția lui Ion Iliescu

Primul președinte succesor lui Ion Iliescu, Traian Băsescu a transmis un mesaj plin de emoție pentru soția lui Ion Iliescu și apropiații lor. „Condoleanţe Doamnei Nina Iliescu, celor care i-au fost apropiaţi şi respectul cuvenit memoriei Primului Preşedinte Ales al României”, a transmis Traian Băsescu.

Adrian Năstase a ținut, de asemenea, să publice o fotografie, însoțită de un mesaj prin care își exprimă respectul față de relația pe care a avut-o cu regretatul președinte. Cei doi au lucrat împreună din 1990, iar legătura lor a fost strânsă.

„A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie românească. A fost un om de stat care a cultivat respectul bazat pe dialog. A știut să rezolve cu înțelepciune si cu echilibru multe din problemele complicatei tranzitii prin care a trecut Romania dupa 1989. A stiut să construiască echipe, a stiut sa stabilească alianțe dar, mai ales, a reușit să genereze consens pe marile provocări ale României post-decembriste. Din acest punct de vedere, Masa de la Snagov rămâne un grandios exemplu” , a scris Adrian Năstase în dreptul fotografiei cu Ion Iliescu.

Adrian Năstase: „Să ne rămână în memorie ca un Stâlp al Cetății”

Mai mult, fostul premier i-a mulțumit lui Ion Iliescu pentru influența pe care a avut-o asupra lui și pentru intrarea în politică.

„Am lucrat împreună din 1990. Ii datorez intrarea mea in politica. I-am admirat calitatile politice dar si calitatile umane, pasiunea pentru cultura, capacitatea de a asculta, capacitatea de a analiza. I-am admirat forța de a comunica direct cu oamenii simpli dar si prestanta la reuniuni internationale. Cel mai adesea, am avut opinii asemanatoare. Cred ca în ultimii douazeci de ani s-a simțit lipsa unei prezente mai consistente a sa in viata publica. Probabil ca multi il vor pretui mai mult după ce nu mai este.Condoleante Doamnei Nina și să ne rămână in memorie Ion Iliescu ca un Stâlp al Cetății”, a mai subliniat el.

(CITESTE SI Ce avere are Ion Iliescu. Cine va moșteni tot ce a agonisit președintele României )