Ce salarii încasează jucătoarele din handbalul feminin românesc? Sumele nu sunt de neglijat: „Era milionară dacă prindea vremurile astea”

Sorina Grozav, una dintre jucătoarele de top din handbalul românesc, a vorbit recent despre experiența de pe terenul de joc, dar și despre salariile pe care le au jucătoarele. Dacă în urmă cu ceva timp, acestea erau remunerate destul de prost, acum se pare că lucrurile s-au mai schimbat, iar salariile sunt unele destul de bune.

Sorina Maria Grozav este o handbalistă de top, ce joacă pentru clubul CS Rapid București. Tânără a moștenit pasiunea pentru acest sport de la mama sa, Marian Tîrcă, una dintre cele mai renumite antrenoare din handbal. În cadrul unui interviu recent, sportiva a oferit mai multe detalii despre meseria sa, dar și despre răsplata financiară pe care handbalistele o primesc.

Sorina Grozav: „Se câștigă bine”

Încă de la o vârstă fragedă, Sorina Grozav și-a descoperit pasiunea pentru sportul practicat de mama sa, iar la 16 ani a semnat primul ei contract. Invitată în cadrul emisiunii „Suflet de rapidist”, sportiva a vorbit despre activitatea ei, dar și despre cât de bine sunt plătite jucătoarele din Liga Florilor.

Întrebată dacă se câștigă bine în handbalul feminin românesc, Sorina Grozav a fost directă, iar răspunsul oferit a fost unul afirmativ. Deși nu a vrut să dezvăluie sume, jucătoarea a mărturisit că din acest punct de vedere, în ultimii ani, lucrurile s-au îmbunătățit considerabil, iar o antrenoare de top cum a fost mama sa câștigă acum bani frumoși din acest domeniu.

Moderator: Se câștigă bine în handbalul feminin românesc? Că am auzit niște sume pe la Bistrița de m-a luat amețeala.

Sorina Grozav: Se câștigă bine față cum era în trecut. Acuma e altfel.

Moderator: Lăsând gluma la o parte, crezi că dacă mama ta prindea vremurile astea era milionară în euro acuma? Îi mai spui «bă, mamă, ce bani sunt acum!».

Sorina Grozav: Da, așa cred. Nu îi spun asta pentru că eu nu fac asta pentru bani. Pentru mine handbalul contează și performanța. Banii, pe parcurs. Sunt plătită de la 16 ani, când am avut primul contract.

Sorina Grozav, sacrificii în numele handbalului

Așa cum spuneam, Sorina Grozav și-a dedicat viața sportului pe care îl practică de la o vârstă fragedă. În cadrul aceleiași emisiuni, sportiva a mărturisit că pentru a atinge performanța a făcut numeroase sacrificii. A renunțat la copilăria ei și la plăcerile vieții și s-a dedicat handbalului

„Cred că toată viața mea mi-am sacrificat-o, pentru că eu nu am avut vacanțe, nu am avut copilărie. Nu am avut nici păpuși, nu mergeam în excursii. Din copilărie am dedicat totul pentru handbal. Și vreau să mai joc handbal și să fac performanță. O să joc până când corpul o să zică gata. Am făcut facultatea de Drept, vreau să profesez și să îmi deschid o afacere”, a mai spus Sorina Grozav, potrivit fanatik.ro.