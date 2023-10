Franțuzoaica a bătut-o pe CSM București și apoi a plecat să sărbătorească pe maneaua „Toate diamantele”: „E melodia mea preferată”

CSM București a pierdut contra celor de la Brest Bretagne, scor 28-30, în runda 5 a grupei A din Liga Campionilor la handbal feminin. Julie Foggea (33 de ani), portărița franțuzoaicelor, i-a lăsat pe jurnaliști fără cuvinte după ce a vorbit despre victoria împotriva handbalistelor noastre. Cum a plecat să sărbătorească victoria?

Julie Foggea a vorbit despre cariera pe care a avut în România, pe vremea când a jucat la Rapid, între 2020 și 2022. De atunci, ea a învățat limba română, iar de data asta a reușit să-i lase până și pe jurnaliști fără cuvinte. După victoria celor de la Brest Bretagne împotriva CSM București, portărița franțuzoaicelor a oferit primele declarații. Aceasta a mărturisit că-n România se simte ca acasă, fiind foarte fericită de fiecare dată când vine aici. Le-a spus și colegelor ei de echipă numai cuvinte frumoase despre țara în care a locuit pentru o bună perioadă.

CITEȘTE ȘI: SIMONA HALEP ZÂMBEȘTE DIN NOU DUPĂ DECIZIA CARE A SCOS-O, PRACTIC, DIN TENIS. IMAGINEA PE CARE SPORTIVA DIN ROMÂNIA A FĂCUT-O PUBLICĂ ACUM

„Am stat doi ani, am învățat românește. Mi-a plăcut foarte mult. Cred că am muncit foarte mult să pregătim meciul de astăzi. Am venit cu gândul că putem câștiga. Suntem foarte fericite acum. Cred că și noi am fost bune, am jucat bine, împreună. A fost cheia meciului.

Când vin în România mă simt ca acasă. Sunt foarte fericită! Le-am spus colegelor care restaurante sunt bune, tot ce știu eu. Sper ca Rapid să câștige mâine cu Metz!”, a spus Julie Foggea în fața jurnaliștilor români.

CITEȘTE ȘI: SIMONA HALEP A SCĂPAT DE CEA MAI MARE AMENINȚARE. TROFEELE DE MARE ȘLEM CÂȘTIGATE DE ROMÂNCĂ NU SUNT ÎN PERICOL

Cum sărbătorește Julie Foggea după fiecare victorie

Sportiva are un secret după fiecare victorie. Julie Foggea se bucură într-un stil mare, ascultând o manea. Portărița celor de la Brest Bretagne s-a declarat îndrăgostită de melodia cântărețului Luis Gabriel: „Toate diamantele”. Aceasta a recunoscut că n-a mai cântat-o de multă vreme, de când a părăsit România, însă a promis că o va fredona, din nou, în cazul în care se va întoarce. Dezvăluirea ei i-a lăsat pe toți fără cuvinte, însă fanii români au apreciat-o pentru sinceritate și felul ei de a fi.

„E un secret, scuză-mă. Secretul echipei mele. Melodia mea favorită după meciuri? «Toate diamantele». N-am cântat de mult, de când am plecat din România. Dacă mă întorc aici, sigur voi cânta cu voi”, a mai spus sportiva, conform GSP.