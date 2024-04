Ce pensie are soția lui Mitică Dragomir, după o carieră în învățământ! Fostul șef LPF a dezvăluit ce sumă îi intră în casă lunar

Mitică Dragomir, fostul președinte de la Liga Profesională de Fotbal, și soția lui, Vica, nu duc lipsă de nimic! Se bucură de pensie și de nepoți. Fostul fotbalist, ajuns la 77 de ani, întoarce banii cu lopata și are un trai de zile mari de când a ieșit la pensie. Fără nicio reținere, el a dezvăluit câți bani încasează de la stat lunar. În cont nu îi intră deloc o sumă modică, ci o avere. Câți bani ia și soția lui, care a fost cadru didactic?

Mitică Dragomir a ocupat funcții mari de-a lungul timpului, fie că vorbim de faptul că a fost patron de club, fost președinte LPF ori om politic. Dumitru Dragomir are 77 de ani și duce un trai bun la pensie. Îi intră în cont lunar numai sume frumoase, pe care le împarte și cu nepoții.

Are o relație foarte strânsă cu soția lui, Vica Dragomir, care a fost cadru didactic de-a lungul vieții. Și ea este la pensie, însă are un venit mai mic decât fostul șef LPF. Soția lui Mitică Dragomir primește de la stat o pensie de 2700 de lei. Sigur că, nu se compară cu pensia primită de fostul jucător de fotbal: circa 5000 de euro lunar.

„Am pensie bună că acum mi-a dat și de la Parlament. Băi, nu iau niciun leu din firmele mele de când s-au înființat. Niciun leuț! Trăiesc numai din pensia mea și a nevesti-mii. Iau 3 pensii, dar asta e altceva. Legale toate! Am de la sport renta viageră, puțin, câteva sute de euro. Am de la Parlament și deja mi-a venit prima pensie.

Am în jur de 7.000 de lei. Am două legislaturi pline, 8 ani. Și am pensia pe care am plătit și pentru care am cotizat: 4.000 de euro. Cu toate trei mă duc spre 5.000 de euro pe lună. Mai are și nevastă-mea vreo 2.700 de lei. Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată”, a dezvăluit fostul președinte LPF, la Fanatik.