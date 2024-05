Fosta știristă de la PRO TV spune cum era, de fapt, Andreea Esca: ”Nu mi-am dorit asta niciodată!”

Andreea Liptak, cel mai nou invitat ALTCEVA, înregistrează prima apariție publică, într-un podcast, după plecarea de la PRO TV. Retragerea din televiziune s-a produs în urmă cu mai bine de un deceniu, însă adevărurile unei cariere fulminante, pe sticlă, abia acum au ieșit la iveală!

Povestea fabuloasă a fostei știriste a început la Pro TV Arad, ca după numai doi ani să capete noi orizonturi la București. Însă este interesant de urmărit ce spune invitata lui Adrian Artene despre asocierea cu emblematica prezentatoare de știri, Andreea Esca!

Andreea Liptak a făcut istorie la pupitrul știrilor, într-o manieră autentică: „Nu mi-am dorit niciodată să fiu Andreea Esca!”

Adrian Artene: Cât a durat „campusul” la Arad? Pentru că îmi imaginez că destinația finală pe care v-ați propus să o atingeți era Pro TV București…

Andreea Liptak: Doi ani am lucrat pentru stația din Arad. Perspectiva de a ajunge la București părea o perspectivă foarte îndepărtată, pentru că nu ni s-a spus niciodată că am putea fi pregătiți pentru asta. Întotdeauna vedeam în fața noastră niște standarde foarte înalte care ne erau înfățișate permanent. Și nu simțeam neapărat că am fi persoanele potrivite. Poate că aveam și un soi de smerenie, poate că eram și prea tineri. Și am fost conduși cu o mână de fier, ceea ce a fost foarte bine, în Arad. Iar când s-a ivit oportunitatea, s-a ivit de pe o zi pe alta. Am primit vestea de maniera «te vor la București». Adică nu a fost ceva ce s-a pregătit din timp sau despre care să fi știut eu. Probabil că se discuta asta, dar eu nu am știut. Și am spus «DA» pe loc.

Adrian Artene: Era iconică și atunci, ca și acum, imaginea Andreei Esca. Vă doreați să fiți Andreea Esca?

Andreea Liptak: Nu. Nu mi-am dorit niciodată să fiu Andreea Esca, pentru că Andreea Esca în mintea, în ochii și în sufletul meu a fost un personaj, pentru că vorbim deja despre un personaj, și o personalitate, unice. Cred foarte mult și permanent am fost motivată de autenticitate. Și nu cred că există un înlocuitor pentru nimeni. Plus că Andreea Esca este într-adevăr emblematică, nu cred că ar fi pentru cineva o strategie bună să dorească să înlocuiască pe cineva. Cred că fiecare trebuie să-și găsească propriul loc în domeniul în care lucrează. Dar sigur, a fost pentru noi toți o sursă de inspirație și este în continuare.

