Știrista de la Pro Tv și-a dat demisia din televiziunea care a consacrat-o și a ajuns să fie foarte bogată. Cum a devenit Andreea Liptak milionară în euro

Andreea Liptak, fosta știristă de la Pro TV, și-a dat demisia din televiziunea care a consacrat-o în anul 2012, apoi a devenit milionară în euro. Afacerea pe care o are, alături de soțul ei, este bine cotată pe piață și aduce un profit considerabil. Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Andreea Liptak a ales să plece de la pupitrul Pro TV în anul 2012. Știrista a renunțat la poziția pe care o avea, dându-și demisia din televiziunea care, de altfel, a consacrat-o. După plecarea ei, Lavinia Petrea și Andreea Marinescu au ocupat pupitrul de la Pro TV, în 2012. Totodată, după ce a plecat de la stația din Pache Protopopescu, a avut parte de o surpriză uriașă pe plan financiar. A devenit milionară în euro, iar povestea este una de succes!

Andreea Liptak, alături de partenerul de viață, Răzvan Spiridon, au pornit o afacere în domeniul cosmetic. De altfel, afacerea se bazează și pe vânzarea de suplimente nutritive. Pentru că businessul a fost cotat bine pe piață, având o paletă largă de clienți, au reușit să încaseze sume considerabile. În acest sens, fosta știristă de la Pro TV și soțul ei au devenit milionari în euro. Cât despre viața amoroasă, fosta știristă formează o relație cu partenerul ei încă din anul 2003. În anul 2007, la 4 ani distanță, s-au căsătorit. Împreună, au doi copii.

În urmă cu ceva vreme, fosta știristă de la Pro TV oferea detalii legate de familie. Tatăl ei a lucrat ca ospătar, încă de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Mama sa a lucrat în trei schimburi la Refacerea, fabrica de conserve din Arad. Drumul în viață nu i-a fost ușor Andreei Liptak, fiind nevoită să facă sacrificii. Are două facultăți. În urmă cu mai bine de două decenii, se angajase la Pro TV Arad. Lucrase timp de 6 luni fără să fie plătită.

„Provin dintr-o familie simplă: tata – ospătar încă de pe vremea lui Ceaușescu, mama a fost muncitoare în trei schimburi la fabrica de conserve Refacerea din Arad. Azi, la 40 de ani, sunt fără bunici și fără mamă. Am terminat o facultate și apoi încă una, pentru că am fost învățată că dacă ai carte, ai parte.

Eram studentă la Științe Economice și m-am angajat la Pro TV Arad în urmă cu 20 de ani, că să îmi câștig existența. Nu am moștenit nimic, că nu am avut ce, doar bunul simț. 6 luni am muncit în PRO TV fără un ban, pentru că pe vremea aceea, mai întâi demonstrai, apoi ți se dădea o șansă”, spunea Andreea Liptak pe facebook, în urmă cu mulți ani.