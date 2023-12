Turcii de la Kanal D au luat o decizie neașteptată. Unde vor să-și deschidă un post de radio

Mogan Media din care face parte Kanal D dorește preluarea unor licențe radio din Ardeal și zona Munteniei. Este vorba despre Atlas FM din Alba Iulia și Câmpeni, Best Mixmedia din Câmpeni – București TV și București TV HD și licența pentru rețeaua națională Best FM (cu acoperire în Ploiești, Câmpina și Sinaia). Ce spun reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) despre decizia turcilor de la Kanal D.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) va decide noile schimbări, însă după votul a cel puțin 6 membri. Se pare că proiectul de predare a licențelor a fost inițiat din cauza costurilor de producție mari, probleme care au apărut în perioada pandemiei de COVID-19. Reprezentanții CNA au avut de analizat o solicitare de cedarea a licenței Radio On Air din Râmnicu Sărat proprietarilor de la Kanal D. Potrivit Paginademedia, Radio On Air, deținut de Adrian Neagu, are 5 frecvențe – zona Buzău, Bârlad, Focșani și Piatra Neamț.

Citește și: E DERANJ MARE PENTRU ANTENA 1 ȘI PRO TV. SURPRIZA PE CARE TURCII DE LA KANAL D AU PREGĂTIT-O CONCURENȚEI

Șefii de la Kanal D vor să extindă rețeaua radio

„Din păcate, în timpul pandemiei au intervenit probleme economice, după cum ştiţi, şi în acest moment, inflaţia, costurile au crescut, publicitatea nu a crescut, partea de radio o susţineam şi o susţinem în continuare din partea celeilalte societăţi, TVSAT. Asta a făcut să ne gândim să cedăm licenţele unui partener, către cei de la Kanal D”, se arată în declarația proprietarului postului, Adrian Neagu.

Președintele CNA, Monica Gubernat, a decis amânarea discuțiilor pentru o altă sedință ce se va ține cu ușile închise.: ”O să propun amânarea și o dezbatere informală având în vedere deciziile anterioare ale Consiliului pe acest gen de speță”

Cât despre evoluția Radio Impuls, Iosif Kalauz, directorul de strategie – cercetare Kanal D și coordonator Radio Impuls, a făcut public o serie de curiozități legate de caracterul local al postului de radio.