Cu cine face Revelionul Neti Sandu. Revedere emoționantă pentru vedeta de la Pro TV

Neti Sandu (65 de ani) a dezvăluit cum va petrece sărbătorile anul acesta. Vedeta Pro TV a mărturisit că va avea parte de o revedere emoționantă de Revelion. Cu cine va petrece aceasta noaptea dintre ani?

Oamenii s-au obișnuit să o vadă pe Neti Sandu pe micile ecrane. Cei de acasă așteaptă nerăbdători să vadă ce le-au pregătit astrele. Dincolo de aparițiile impecabile de la televizor, vedeta este o gospodină desăvârșită. Ea a povestit că de sărbători are grijă să facă mereu curățenie și acordă atenție celor mai mici detalii. De asemenea, îi place să pună diverse decorațiuni în casă. Obiceiurile le-a desprins din familia ei.

Neti Sandu a dezvăluit că are planuri speciale de sărbători. De Crăciun, va petrece alături de câteva persoane dragi, iar de Revelion urmează o revedere emoționantă. Întâlnirea trebuia să aibă loc anul trecut, dar vedeta Pro TV s-a îmbolnăvit și nu a mai putut ajunge. Anul acesta va avea grijă să nu lipsească.

„De Crăciun mă văd și cu prietenele, și cu Alisuca, nepoțica, iar de Revelion o să mă văd cu foștii colegi de liceu – am stabilit de acum câteva luni, să nu mai ratăm pentru că anul trecut m-am îmbolnăvit și nu am putut să mă duc, așa că am rămas datoare. Și, uite, ce repede a trecut anul și trebuie să răspund invitației.”, a spus Neti Sandu pentru Viva.