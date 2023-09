Cel mai mare regret al lui Neti Sandu! Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit motivul pentru care nu are copii: ”Asta a fost problema, traumele!”

Neti Sandu reprezintă, fără dubiu, unul dintre simbolurile televiziunii din Pache Protopopescu. Pro TV și prezentatoarea de la horoscop colaborează încă de la începuturile postului, iar acum, la 64 de ani, vedeta își dezvăluie cele mai ascunse secrete, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Moderatoarea a vorbit deschis despre ce va face după retragerea din fața camerelor de filmat, dar și despre cel mai mare regret al vieții sale.

Neti susține că și-ar fi dorit să aibă un copil, cu precizarea că nu știe cum ar fi putut să îl crească mai bine, fără să greșească. Teama moderatoarei ar fi fost aceea de a nu-și proiecta propriile „traume” asupra urmașului său.

Neti Sandu muncește și când este plecată în vacanță: „Am scris și de-aia nu s-a văzut că am lipsit!”

CANCAN.RO: Considerați că astrologia este un domeniu către care doamnele sunt orientate mai mult?

Neti Sandu: Da, pentru că au nevoie de control, de siguranță, de un spate asigurat și de orientare.

CANCAN.RO: Dacă vi se întâmplă vreodată să scrie ceva de rău la zodia dumneavoastră, aveți anxietate în ziua respectivă?

Neti Sandu: Nu o să formulez așa, dar avertizez că e o zi cu provocări, asta înseamnă că e cu angoasă și cu frică.

CANCAN.RO: Care e cea mai mare frică a lui Neti Sandu?

Neti Sandu: Că e ceva ce nu o să pot să gestionez. Vreau să știu că mă descurc, asta e.

CANCAN.RO: Peste vară pe unde ați mers? Pentru că nu a prea părut să absentați de la TV…

Neti Sandu: Am fost la Milano, am fost la Torino, am fost în Thassos. Și am fost în SUA, dar am scris. Câtă vreme nu am fost, am scris și de-aia nu s-a văzut că am lipsit, pentru că întotdeauna când sunt în concediu, scriu ce e de zis în fiecare zi și de aia acopăr.

Retragerea din televiziune nu constituie o problemă pentru prezentatoarea de la Pro TV: „Când o să ies la pensie, o să inventez ceva!”

CANCAN.RO: Ce va face Neti Sandu după ce se va retrage din televiziune?



Neti Sandu: O să inventez ceva care mi se potrivește, așa cum am inventat și asta, că nu m-a obligat nimeni. Eu m-am apucat de astrologie după ce am terminat facultatea, pentru că mă plictiseam. Învățasem atât de bine să învăț și dup-aia zic «eu am rămas fără job, nu mai învăț?!», iar apoi m-am apucat de astorlogie. Când o să ies la pensie, o să inventez ceva.

CANCAN.RO: Dar ați traversat vreodată un punct critic în televiziune? Să fi greșit, poate, două jurnale la rând citirea…

Neti Sandu: Da, mai greșește prompterul. La început, în primii ani, era horror, că mă panicam. După aceea, mă adunam și vedeam ce pot să corectez din mers.

Regretul vieții vedetei este că nu are un copil: „Ar fi avut traumele pe care le are generația mea!”

CANCAN.RO: Care este cel mai mare regret al vieții lui Neti Sandu?

Neti Sandu: Cel mai mare regret este că poate era frumos să am un copil. Cred, adică nu sunt foarte sigură, dar era frumos.

CANCAN.RO: Cum credeți că ați fi fost ca mamă, hiperprotectoare sau genul care l-ar fi lăsat pe copil mai liber?

Neti Sandu: Problema asta a fost, că eu cât am fost tânără, credeam că un copil trebuie crescut într-un anumit fel. Dar după vreo 40 și ceva de ani, am descoperit că altfel se cresc copiii. Deci de aia nu știu sigur, dacă era bine să am. Era bine să am în partea a doua a vieții, dar eram prea în vârstă, când am aflat eu cum trebuie crescut un copil.

CANCAN.RO: Când ești prea tânăr riști să greșești?

Neti Sandu: Da, că nu știi. Tu crezi că trebuie să-l crești așa cum ai fost crescut tu. Greșit, pentru că se schimbă moda. Eu am trăit în comunism, nu erau toate cursurile astea motivaționale și de dezvoltare personală care arată cum trebuie crescut un copil și atunci l-aș fi crescut după moda veche și ar fi avut traumele pe care le are generația mea.

