Astroloaga Neti Sandu, de la PRO TV, s-a despărțit de soț pentru o iubire secretă cu un actor. Sfârșitul relației a fost dramatic pentru prezentatoarea horoscopului

Neti Sandu este un astrolog îndrăgit de toți românii. A apărut pe micile ecrane în decembrie 1995, când a prezentat, pentru prima dată, horoscopul la Pro TV. De atunci, fiecare telespectator așteaptă zilnic cu sufletul la gură, să vadă ce prevăd astrele pentru zodia lui. Deși în viața profesională, moderatoarea de televiziune a avut noroc, nu putem spune același lucru despre cea personală. Astrele nu s-au aliniat în Casa Dragostei pentru Neti Sandu, căci vedeta a rămas singură de-a lungul timpului.

Neti Sandu a divorțat după doi ani de mariaj

Celebrul astrolog avea doar 24 de ani atunci când a decis să se căsătorească. A făcut pasul cel mare cu unul dintre cei mai buni prieteni, însă dragostea lor a durat doar doi ani. Și-au dat seama că nu sunt făcuți unul pentru celălalt, așa că au continuat pe drumuri separate. Au divorțat, iar fiecare și-a văzut de viața lui.

Abia după divorț, Neti Sandu avea să-și întâlnească dragostea. În 1985, vedeta Pro TV și-a cunoscut marea iubire, alături de care a trăit o frumoasă poveste timp de 10 ani. Bărbatul nu este cunoscut în showbiz, pentru că Neti a ținut să-l ferească de ochii curioșilor. Se știe doar că era un actor, iar „horoscopista” se integrase în lumea lui. Și-ar fi lăsat și soțul pentru această mare iubire, spun gurile rele.

Sfârșitul relației avea să fie îngrozitor. Despărțirea s-a produs fix înainte ca Neti să înceapă munca la Pro TV. ”A fost înfiorător de greu. S-a furișat în casă, și-a luat lucrurile în grabă, pentru a evita să mă întâlnească. Am crezut că au venit hoții, au spart ușa. El răscolise totul, de frică să nu vin eu. Mi-a lăsat o hârtie în care mi-a spus că nu se poate ceva mai perfect decât mine. A invocat motivul că ne purtăm ghinion unul altuia”, spunea vedeta, conform Ciao.

Neti Sandu a avut nevoie de terapie, după despărțire

Separarea de bărbatul iubit i-a frânt sufletul prezentatoarei. Neti avut nevoie de ani de terapie să-și revină din șocul trăit. ”Am făcut vreo 5 ani de terapie, ca să pot trece peste asta și să mă pot bucura de viață. Mă secase de toate resursele. Dacă nu pleca în felul ăsta, dacă nu era atât de șocant, eu nu aș fi făcut toate lucrurile pe care le-am făcut după aceea. Nu pot decât să-i mulțumesc, pentru că dacă rămânea, ar fi fost veșnic nemulțumit din cauza mea”, a mai spus astrologul.

De atunci nu a mai fost capabilă să construiască relații. Singurul ei regret rămâne că nu a avut copii. ”Nu mai sunt capabilă să construiesc relații. Am trăit, am experimentat, e frumos, dar nu mai am putere. E o alegere. Ar fi fost bine să am copii, dar mi-a fost frică la vremea aceea, pentru că n-aș fi vrut să fac un copil fără să fiu căsătorită. Era o prejudecată de care m-am împiedicat foarte tare”, a conchis vedeta Pro TV.