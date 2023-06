Cine este, de fapt, sora lui Neti Sandu. Astrologul de la Pro TV a vorbit prima dată despre cea care i-a fost mereu în umbră

Despre tainele horoscopului, se poate spune că Neti Sandu este cea care deslușește fiecare secret al zodiilor. Celebrul astrolog de la Pro Tv a fost tot timpul o prezență discretă, despre a cărei viață personală a evitat să vorbească. În ceea ce privește familia ei, sunt puțini cei care știu că prezentatoare TV are o soră. Cine este aceasta și care este, de fapt, relația dintre cele două.

Una dintre cele mai cunoscute și longevive vedete de la Pro Tv are o soră despre care puțini știu. Mari Kapelovies a preferat să rămână în umbra reflectoarelor, însă nu și în viața astrologului de la Pro TV. În cadrul unui interviu, Neti Sandu a povestit că rolurile au fost, oarecum, stabilite încă de când erau copile. Ea a fost tot timpul mai vocală, iar Mari a fost cea răbdătoare și mereu în ”umbră”.

”Eu eram foarte vocală, iar ea tăcea, eram pe roluri. Nu-și punea mintea cu mine, ci mă lăsa pur și simplu să descarc ce aveam de spus sau de făcut și ea își vedea de viața ei. Cred că mai mult de o săptămână nu am stat să nu ne vorbim, de obicei așa se întâmpla: eu vocalizam, iar ea tăcea. Ea avea o răbdare nesfârșită. Ne întâlnim cel mai mult când ieșim și cu nepoțica, pentru că toți ceilalți sunt plecați în Turcia. Ieșim să mâncăm, la cumpărături, viața nu s-a schimbat, traseul nostru nu s-a schimbat prea mult. Și nici noi nu ne-am schimbat, fiecare a rămas în rol”, a declarat astrologul pentru VIVA.

Neti Sandu, strologul de la Pro TV, are o relație specială cu sora ei

Cu trecerea timpului, rolurile au rămas cam la fel, însă cele două au devenit și mai apropiate. Sora astrologului a devenit mamă a două fete, iar venirea lor pe lume a fost o binecuvântare. Neti Sandu și Mari au devenit tot mai apropiate, iar acum, deși se află la mii de kilometri distanță, în Turcia, acolo unde una dintre nepoatele ei locuiește, vedeta de la Pro TV face orice pentru a ține legătura cu nepoata ei, care și ea este, la rândul ei, mamă. Astfel, prezentatoarea TV este și mai mult legată de nepoata și strănepoții ei.

”În plus, au intervenit copiii, care ne-au și unit. După aceea, fiecare și-a văzut de treaba lui și noi am rămas cu nevoia noastră de a-i mai pomeni pe ai noștri. Mai povestim, ne aducem aminte cum făcea mama munți de prăjituri. Mari, oricum, e singura persoană pe care o cunosc de când m-am născut. Adică de-o viață!

Sora mea are două fete, iar cea mare are doi copii: o fată și un băiat. Dar ei stau în Turcia și de când au crescut s-au mai distanțat. Cea mică, Alice, care are 33 de ani, simte nevoia să vorbim, pentru că e genul meu, preocupată să înțeleagă. Așa că găsim punți de comunicare. Ea a avut nevoie să păstreze relația, eu bineînțeles că aveam nevoie să vorbesc cu ea”, a mai spus Neti Sandu