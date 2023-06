Neti Sandu are o strănepoată! Detalii neștiute despre familia vedetei Pro TV

Neti Sandu (64 de ani) este una dintre cele mai longevive personalități din televiziune. În cadrul unui interviu, vedeta de la Pro TV a vorbit despre familie. Mai cu seamă, prezentatoarea rubricii Horoscop a oferit detalii despre relația pe care o are cu sora ei, Mari. De altfel, Neti Sandu este bunică cu acte în regulă! Are doi nepoți și o strănepoată! Iată detaliile mai jos, în articol.

Neti Sandu și-a găsit pasiunea către astrologie încă din anul 1990. Atunci, a început să facă astrogramele colegilor de la muncă, dar și membrilor familiei sale. Înainte să activeze la Pro TV, a lucrat timp de 18 ani ca bibliotecară la un institut de proiectări, inginerie şi urbanism. Însă, de-a lungul anilor, a fost o prezență discretă în spațiul public și a dorit, întotdeauna, să păstreze detaliile legate de familie departe de ochii celor curioși.

De data aceasta, însă, Neti Sandu și-a deschis sufletul și a vorbit despre persoanele dragi din viața ei. Prezentatoarea rubricii Horoscop a Știrilor Pro TV a dezvăluit ce relație are cu sora ei, Mari, dar și cum se înțelege cu nepoții.

„Mari, oricum, e singura persoană pe care o cunosc de când m-am născut. Adică de-o viață!”, a mărturisit vedeta de la Pro TV.

Neti Sandu are o strănepoată:

Neti Sandu a explicat faptul că are o soră pe nume Mari care este mămică a două fete. De altfel, una dintre fete este și ea mămică, la rândul ei, ceea ce pe vedeta de la Pro TV o face străbunică! Au o relație apropiată cu oamenii dragi din viața ei, mai ales cu fata cea mică a surorii sale. Deși odată cu trecerea anilor s-au mai distanțat, acest aspect nu a împiedicat-o pe Neti Sandu să comunice cu sora și nepoatele ei.

„Sora mea are două fete, iar cea mare are doi copii: o fată și un băiat. Dar ei stau în Turcia și de când au crescut s-au mai distanțat. Cea mică, Alice, care are 33 de ani, simte nevoia să vorbim, pentru că e genul meu, preocupată să înțeleagă. Așa că găsim punți de comunicare. Ea a avut nevoie să păstreze relația, eu bineînțeles că aveam nevoie să vorbesc cu ea”, a mărturisit Neti Sandu.

De altfel, mărturisește că Alice, una dintre nepoatele ei, se regăsește în anumite lucruri pe care Neti Sandu le face.

„Alice s-a regăsit în mici lucruri pe care le fac eu, îi place când îmi pun o anumită bluză sau cum îmi stă părul într-o anumită zi… În fine, lucruri care contează, dar pe care altcineva poate nu le observă. Îmi place că are o anumită dulceață”, a mai spus prezentatoarea rubricii Horoscop, pentru Viva.

