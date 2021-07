Neti Sandu are o carieră impresionantă și este dintre cele mai longevive personalități din media care și-a păstrat aceeași imagine de ani de zile. Nu doar că este foarte îndrăgită de public, însă vedeta TV, în vârstă de 63 de ani, întotdeauna a încercat să aibă o barieră între viața publică și cea privată. Recent, Neti Sandu a postat pe rețelele de socializare o serie de imagini de la mare, acolo unde se află alături de o persoană dragă ei.

Prezentatoarea de la Pro TV, Neti Sandu, a postat pe rețelele de socializare o serie de imagini în care apare în vacanță, la mare, alături de o persoană dragă ei. Vedeta TV, care este una dintre cele mai longevive personalități din media, s-a fotografiat într-o ipostază rară, și anume în costum de baie. Aceasta a luat o pauză de la muncă și se bucură de vremea călduroasă și de concediu. Neti Sandu se află pe litoral, în Mamaia, unde petrece momente frumoase și se relaxează. Chiar și de data aceasta, vedeta nu a renunțat să poarte ruj, alegând nuanța fucsia, o culoare îndrăzneață, dar și potrivită sezonului.

La fotografii, Neti Sandu a primit o mulțime de aprecieri, dar și de mesaje din partea prietenilor de pe Facebook. ”Spre vise colorate de speranţe!”, ”Marea și culorile lui Nety!!! Frumos!!! Vacanta plăcută”, ”Îmi lipsește horoscopul prezentat de tine, Neti Sandu!”, ”O vacanță minunată ca tine Neti….. Să ai parte de mult soare, să te bucuri de tot ce-i frumos… Superbă ca întotdeauna!”, ”Vai, s-a stricat coafura!!! E pentru prima dată!!! Vacanță plăcută și multe bucurii!”, sunt doar o parte din mesajele pe care le-a primit.

Drama prin care a trecut Neti Sandu

Neti Sandu avea 24 de ani când s-a căsătorit, însă mariajul ei a durat doar doi ani. Ulterior, astrologul a avut o relație de zece ani cu un bărbat pe care l-a iubit nespus de mult. Într-o zi, însă, avea să aibă parte de surpriza vieții sale. Neti Sandu a fost părăsită printr-un bilet. Șocul a fost atât de mare încât a avut nevoie de cinci ani de terapie pentru a se vindeca după despărțirea dureroasă.

”A fost o traumă severă și am digerat-o cum am putut eu. Am trăit încercând să o asimilez, dar asta a durat ani. Eu zic că fiecare să facă după propria fire. Eu am făcut cum am considerat. Codul meu interior, față de mine, mi-a dictat să nu fac absolut nimic vreodată, pentru că nu pot să oblig pe nimeni la nimic. Dacă omul acela a considerat așa, eu trebuie să mă descurc cu treaba asta.

Dacă o altă persoană, cu un alt temperament, consideră că trebuie să aibă o discuție față în față – asta să facă! Eu am reacționat conform cu ceea ce sunt, dar omul dacă simte nevoia să-i ceară o mie de explicații până înțelege – asta să facă. „Nu se face așa – ce-i asta?! Fiecare să facă conform stilului, preceptelor și credințelor proprii”, a declarat Neti Sandu pentru VIVA!

