Robert Drilea, surpriză de proporții pentru Deea Maxer și copiii ei după zvonurile despărțirii. Artista a rămas fără cuvinte!

Șocul a fost general când Deea și Dinu Maxer au anunțat că divorțează. Până atunci, erau priviți ca un cuplu perfect, mereu îndrăgostit în ochii celor din jur. De fiecare dată când a fost întrebată, dansatoarea a vorbit despre dinamica din cuplul lor în ultimii ani, dar a ales să păstreze detalii despre motivele reale ale divorțului lor pentru ea.

„În momentul în care eu am anunțat divorțul, mi-am pus întrebarea: vorbești tot sau taci? Nu ai cum să dai oamenilor informații cu lingurița, când ai avut o viață expusă timp de 18 ani, super expusă, trebuia să iau o decizie. Mi-am dat seama că sunt lucruri multe prea personale, ale noastre, de cuplu, încât oamenii nici nu vor înțelege, pentru că o lungă perioadă relația a fost expusă într-un fel încât atunci când dai oamenilor alte date, nu mai înțeleg, asta a ținut de noi.

Tocmai de asta m-am abținut și o să fac asta în continuare. Este un lucru pe care nu o să-l dezvălui niciodată. A refuzat invitații multe din cauza asta. Mie îmi place să spun că eu am avut curajul să iau decizia și mi s-a dat dreptate, nu imediat, dar mi s-a dat dreptate. La un moment dat am dorit să divorțez. (…) Este firesc să fie calm acum, pentru că a fost ceva care s-a stins în timp, o decizie cu care amândoi am fost de acord, eu chiar consider că am evoluat după divorț amândoi pe diferite planuri.

Noi trăgeam în direcții diferite, iar asta se vedea ”, a dezvăluit Deea Maxer.