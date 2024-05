Mihai Leu, mesaj de pe patul de spital! Campionul la raliuri a fost transferat de urgență în București

În urmă cu 3 săptămâni, Mihai Leu a suferit o intervenție chirurgicală la un spital din Hunedoara. Ulterior, el a ajuns la Spitalul Fundeni din Capitală. Aici este monitorizat de medicul care l-a operat în urmă cu aproape 10 ani, atunci când a fost diagnosticat cu cancer de colon. Recent, sportivul în vârstă de 55 de ani a transmis un mesaj chiar de patul de spital.

De-a lungul timpului, Mihai Leu s-a confruntat cu probleme de sănătate. În 2014, sportivul a fost diagnosticat cu cancer de colon și a luptat din greu pentru a învinge boala nemiloasă. La acea vreme, el a suferit două intervenții chirurgicale și a stat internat în spital vreme de două luni.

Citește și: ”AM AJUNS ÎN FRANȚA ASCUNS ÎN TIR!” POVESTEA FABULOASĂ SPUSĂ DE MIHAI LEU: ȘI-A VÂNDUT GEACA PENTRU UN BILET DE AUTOBUZ ȘI UN PACHET DE BISCUIȚI

Mihai Leu se confruntă, din nou, cu probleme de sănătate. Sportivul se află internat la Spitalul Fundeni din București, însă starea lui este una bună. Mai mult decât atât, el a ținut să transmită un mesaj chiar de pe patul de spital.

Campionul la raliuri le-a mulțumit celor care s-au gândit la el în această perioadă și i-au transmis mesaje de încurajare. Totodată, Mihai Leu și-a asigurat fanii că este pe mâini bune și speră să revină cât mai repede la curse.

Sâmbătă, 11 mai, campionul la raliuri a făcut o serie de declarații exclusive pentru CANCAN.RO. Mihai Leu a mărturisit că starea lui este una bună, însă a mers la spital din cauza unei mici probleme.

Sportivul a făcut febră și a vrut să se asigure că totul este în regulă, ținând cont de istoricul său medical. De asemenea, el a împărtășit și planurile pe care le are în ceea ce privește partea profesională.

„Nu mai merg la Raliu acum, merg la viteză în Coastă și la Super Rally. Mă simt foarte bine, a apărut așa doar o mică problemă. Ieri am făcut puțină febră și d-asta am venit urgent la domnul profesor Irinel Popescu, la București. Mă simt foarte bine, e totul ok. Se pare că e totul în regulă. Acum să vedem. Sper să mă refac repede.

Sunt pe mâini bune, ale domnului profesor Irinel Popescu, cu care am o relație specială de când am fost operat de dânsul, în 2014. Am încredere totală în domnul profesor. Abia aștept să mă refac complet, pentru a participa la următoarea cursă, pe Transalpina, din 25- 26 mai”, a declarat Mihai Leu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.