”Am ajuns în Franța ascuns în tir!” Povestea fabuloasă spusă de Mihai Leu: și-a vândut geaca pentru un bilet de autobuz și un pachet de biscuiți

Fabuloase sunt dezvăluirile pe care Mihai Leu le-a făcut în podcastul ALTCEVA, moderat de Adrian Artene, directul editorialist al trustului Gândul. Fostul pugilist, campion mondial, acum, îndrăgostit până peste cap de cursele de mașini, a povestit, între alte ”minunății” pe care le-a trăit, cum și-a vândut geaca de pe el, pe când se afla în Grecia, la Balcaniadă, dar și cum a ajuns în Franța, ascuns în tir.

Mihai Leu s-a născut în 1968, la Hunedoara, iar celebru avea să ajungă în Germania, ca boxer profesionist, sub numele Michael Löwe. În 1987, la 19 ani, a devenit campion mondial de juniori și în același an a plecat la Balcaniadă în Grecia. De acolo i s-a întrezărit Occidentul, pe care îl visase de câteva ori, nemulțumit de ce i se întâmplase în România.

I se confiscase casetofonul, și lui, și colegului său, Francisc Vaștag. A fost momentul care a pus capac! S-a simțit ca un om fără nicio putere, fără niciun viitor. Urma să-și facă viitorul. Dar și prin câte a trecut, până și-a văzut visul împlinit.

Și-a vândut geaca de pe el pentru biletul de autobuz și câțiva biscuiți

Dar să ne oprim la momentul negocierii pentru geaca de pe el, care însemna biletul pentru autobuzul care-l ducea la Atena.

”Vorbisem cu un domn să-mi vând geaca de pe mine, nu mai știu exact ce sumă stabilisem. M-am dus repede la hotel să-mi iau geanta cu haine și ce mai aveam… Am zis, `mă duc, dau jos geaca de pe mine, iau banii și plec la Atena`. Eram în Patras, așa se numea localitatea unde era Balcaniada.

Am ajuns, nu mai era acel domn, era o doamnă, probabil, soția lui. I-am zis: `uite, am vorbit cu soțul`, i-am spus că îi dau geaca, nu mai știu exact, poate 300 de dolari… Mi-a zis: `aaa, nici vorbă!` Am mai scăzut din preț, bine, cred că m-a văzut că eram foarte stresat, îmi era frică să nu mă vadă cineva și am zis mai puțin, mai puțin… Până la urmă, banii pe care am dat geaca mi-au ajuns pentru un bilet de autocar de la Patras la Atena, două cutii de suc și un pachet de biscuiți.

Și i-am zis, în momentul în care i-am dat geaca și mi-a dat banii, să-mi dea și o ciocolată, eram rupt de foame, făcusem slăbire o săptămână. Dar nu a vrut să-mi dea o ciocolată. Și ăla a fost, cumva, primul contact cu lumea capitalistă. Un contact foarte dur”, a povestit Mihai Leu.

A ajuns la Paris ascuns în tir

Ajuns la Atena, Mihai Leu a căutat restaurantul pe care prietenul din Franța i-l recomandase. Nu pentru o friptură bună, ci pentru a obține biletul către lumea liberă.

”Un prieten din Franța m-a învățat să mă duc la restaurantul București, din Atena, unde se strângeau românii. Am intrat acolo, am spus bună seara, le-am spus cum mă numesc, mai erau care mă cunoșteam, pentru că eram deja campion mondial la juniori. Le-am spus că vreau să rămân în Grecia. Unul dintre români m-a luat la el acasă și am stat o lună, până am plecat, practic, ascuns într-un tir, am trecut în Italia și de acolo în Franța”, a încheiat Mihai Leu.

