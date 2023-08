10.000 € dintr-un foc! Cu ce cadou impresionant l-a surprins soția pe Mihai Leu

Mihai Leu este recunoscut drept unul dintre cei mai duri foști pugiliști, dar situația acasă este cu totul diferită. Pilotul de raliu se conformează doleanțelor soției, a dezvăluit acesta, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Anna decide care sunt destinațiile de vacanță ale familiei, se ocupă și de bagajul soțului, dar, cel mai important, îl cadorisește când este cazul.

Unul dintre cele mai importante daruri oferite de partenera de viață l-a bucurat enorm pe Mihai Leu. Sportivul își aduce aminte de soție de câte ori poartă ceasul primit de la cea care îi este alături de aproape trei decenii. Accesoriul a costat în jur de 10.000 de euro și este un TAG HEUER MONACO. Evident, bijuteria este desprinsă din lumea curselor de mașini.

Mihai Leu și-a dezvăluit superstițiile din perioada în care boxa: „La fiecare meci următor am văzut același film. L-am văzut de vreo opt ori!”

CANCAN.RO: Sunteți foarte prezent la activități culturale, domnule, de aici și întrebarea – care este pentru dumneavoastră cel mai bun mod de deconectare?

Mihai Leu: Filmele îmi plac foarte mult. Mai ales în perioada în care boxam, mă odihneam foarte mult, de obicei, dar vedeam și multe filme. Și trei-patru filme pe zi.

CANCAN.RO: Era și o superstiție, că dacă ai văzut un film înainte să câștigi, după aceea te uiți la același film ca să câștigi din nou?

Mihai Leu: Numai la ăla mă mai uitam. Spre exemplu, am văzut un film, am boxat bine în ziua respectivă, la fiecare meci următor am văzut același film. L-am văzut de vreo opt ori.

CANCAN.RO: Asta era singura superstiție?

Mihai Leu: Nu, erau multe! Dar acum sunt conștient și este logic că nu are o influență ciorapul pe care îl porți. Dar ideea este, întotdeauna ca sportiv, cauți să faci totul ca să fii tu sigur că merge bine. Și bineînțeles că trebuia să fii antrenat, trebuia să fii odihnit, alimentat, dar și aceste mărunțișuri te făceau să te simți bine că tu ai făcut tot ce trebuie ca să câștigi.

TAG HEUER MONACO, de 10.000 €, cadou primit de la soție: „Știe că îmi plac ceasurile!”

CANCAN.RO: Am văzut că aveți un ceas foarte interesant la mână, este un TAG HEUER MONACO, este adevărat?

Mihai Leu: Da, este adevărat!

CANCAN.RO: Este singura pasiune pe care o aveți? Există o colecție de ceasuri acolo?

Mihai Leu: Am câteva ceasuri, dar pe acesta l-am primit cadou de la soția mea. Normal, știe că îmi plac ceasurile. Îmi place să-l port câteodată.

CANCAN.RO: La ce valoare s-ar ridica această colecție, peste jumătate de milion de euro?

Mihai Leu: N-am idee, dar nu, nu se pune problema să ajungă la acea valoare.

CANCAN.RO: În vacanță se pleacă?

Mihai Leu: Avem în această perioadă foarte multe curse, dar întotdeauna, dacă prindem zile libere, încercăm să ne bucurăm de ele.

CANCAN.RO: Soția decide destinația?

Mihai Leu: DA!

