Accident tulburător! Mihai Leu a intrat în gardul de siguranță. Doi copii sunt răniți

Accident infiorător la raliul de la Târgu Mureș. Mașina condusă de pilotul Mihai Leu a lovit un gard de protecție. Doi copii au avut nevoie de îngrijiri medicale!

Mihai Leu, campionul mondial din boxul românesc și pilot de raliuri, a trecut prin clipe grele în timpul unei curse la Târgu Mureș din cadrul Campionatul Naţional de Super Rally.

Mihai Leu a făcut accident la raliul de la Târgu Mureș

Sâmbătă, 2 iulie 2022, Mihai Leu a pierdut controlul mașinii și a lovit un gard din zona unde se aflau spectatori. Din păcate, chiar în acel loc se aflau doi copii. Se pare că pilotul a pierdut controlul mașinii și nu a reușit să o redreseze:

„Am pus frână, mașina a plecat pe frânare, am încercat să o redresez, nu am reușit.(…) Mașina a atins gardul, care a căzut. Așa s-a întâmplat. Singurul sentiment este o părere extraordinară de rău pentru ce s-a întâmplat.

Am pierdut controlul mașinii, n-am putut s-o controlez. Au fost 2 copii. Am vorbit cu ei. Unul are o rană la picior. L-au cusut la spital și va pleca acasă.” a declarat Mihai Leu pentru Digi24.

Incidentul s-a petrecut în ultima manşă de concurs în care au evoluat cei mai buni piloţi din campionat, Jerome France şi Mihai Leu.