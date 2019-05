Ce bine arată soția lui Mihai Leu! Cum s-a pozat Anna Leu alături de un grup de fotomodele

Anna Leu, soția campionului Mihai Leu, a făcut senzație în weekend la Raliul Aradului. Implicată alături de soțil și fiul lor în organizarea acestui eveniment cu tradiție, Anna Leu a fost prezentă la Arad pe toată perioada desfășurării evenimentului. La deschiderea oficială a evenimentului, aceasta a purtat o pereche de pantaloni negri de piele care îi puneau în evidență silueta de invidiat și s-a pozat alături de un grup de fotomodele.

Împrună cu Mihai Leu și fiul lor, Marco, Anna este implicată în organizarea evenimentelor sportive auto, precum Super Rally sau Raliul Aradului. Originară din Italia, Anna e stabilită în România, la Hunedoara, împreună cu familia sa. Mihai Leu nu are doar o carieră de top în sport, ci și o viață de familie de invidiat. Anna și Mihai s-au cunoscut în Germania, acolo unde fostul pugilist emigrase. S-au cunoscut într-un bistro, Anna fiind în vizită la o prietenă. De cum a văzut-o, Mihai Leu povestește că a știut că ea va fi soția lui.

„Aveam un antrenor nou la Bayer, care avea o fată de 14 ani și m-a rugat să o scot în oraș la un bistro. Soția era în vizită la o prietenă, tot o italiancă, și am văzut-o acolo, în bistro. Pe prietena soției o cunoșteam, că lucra acolo, și am rugat-o să ne facă cunoștință. După ce am stat de vorbă, am plecat cu fata antrenorului și i-am zis că aceea va fi soția mea. Ea a aflat mult mai târziu. O lună de zile m-am chinuit să o fac să iasă cu mine”, își amintește râzând Mihai Leu.

Casatoriți de 29 de ani, Mihai și Anna au se pare că au găsit secretul unei căsnicii perfecte. Au un fiu, Marco, pe care amândoi îl adoră și care lucrează împreună cu ei la organizarea evenimentelor de raliu.