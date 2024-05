Mihai Leu, internat de urgență la un spital din București! Primele declarații ale campionului la raliuri după ce a fost transferat de la Hunedoara

Mihai Leu a fost internat de urgență la Spitalul Fundeni din cauza unei complicații survenite în urma unei operații recente. În urmă cu trei săptămâni, sportivul în vârstă de 55 de ani a suferit o intervenție chirurgicale la Hunedoara. Iată este acum starea de sănătate a campionului!

Mihai Leu a fost transportat de urgență de la Hunedoara în Capitală, acolo unde a fost internat la Spitalul Fundeni. Acesta a ajuns de urgență la spital după o intervenție chirurgicală suferită în urmă cu trei săptămâni.

Sportivul în vârstă de 55 de ani este campion absolut la raliuri și deține trei titluri naționale la Viteză în Coastă. Recent, a suferit o operație în Hunedoara.

Citește și: ”AM AJUNS ÎN FRANȚA ASCUNS ÎN TIR!” POVESTEA FABULOASĂ SPUSĂ DE MIHAI LEU: ȘI-A VÂNDUT GEACA PENTRU UN BILET DE AUTOBUZ ȘI UN PACHET DE BISCUIȚI

În aceste momente, Mihai Leu se află internat la Spitalul Fundeni. Acesta a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.ro că starea sa de sănătate este stabilă. Mai mult, acesta a vorbit și despre planurile pe care le are în viitor pentru cariera sa sportivă.

„Nu mai merg la Raliu acum, merg la viteză în Coastă și la Super Rally. Mă simt foarte bine, a apărut așa doar o mică problemă. Ieri am făcut puțină febră și d-asta am venit urgent la domnul profesor Irinel Popescu, la București. Mă simt foarte bine, e totul ok”, a declarat campionul absolut la raliuri în exclusivitate pentru CANCAN.ro .

De asemenea, Mihai Leu a dezvăluit că în urma operației nu au apărut complicații, starea sa de sănătate fiind una foarte bună.

În privința externării, sportivul în vârstă de 55 de ani a mărturisit că așteaptă rezultatul analizelor și să fie consultat încă o dată de dr. Irinel Popescu. Data la care acesta va fi externat de la Spitalul Fundeni va fi hotărâtă în urma consultului medicului.

„Sunt pe mâini bune, ale domnului profesor Irinel Popescu, cu care am o relație specială de când am fost operat de dânsul, în 2014. Am încredere totală în domnul profesor.

Abia aștept să mă refac complet, pentru a participa la următoarea cursă, pe Transalpina, din 25- 26 mai”, a mai spus sportivul.