Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare

Fostul antrenor al formației CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost recent observat în București, după ce și-a încheiat parcursul la clubul ardelean. În vârstă de 58 de ani, Petrescu a fost surprins în timp ce se plimba pe Șoseaua Nordului, purtând haine groase de iarnă, ceea ce a ascuns în mare măsură schimbările vizibile ale siluetei sale. Iată cum arată acesta!

Gino Iorgulescu a fost cel care a provocat agitație în fotbalul românesc după ce a afirmat public că Dan Petrescu ar suferi de o afecțiune gravă și ar urma un tratament pe bază de chimioterapie. În ultima perioadă, antrenorul a trecut printr-o serie de evenimente care au atras atenția publicului, marcând o perioadă dificilă atât pe plan personal, cât și profesional.

Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie

Dan Petrescu ar fi suferit o intervenție chirurgicală la nivelul amigdalelor în luna mai, cauzată de o infecție gravă. În urma acestei operații, starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat, necesitând ulterior un tratament de chimioterapie. Aceasta a generat speculații privind un posibil diagnostic sever, care ar putea implica afecțiuni oncologice. Aparițiile publice recente ale fostului internațional arată că acesta a slăbit considerabil.

În același timp, au apărut detalii care indică dificultăți financiare serioase în viața lui Petrescu. Se pare că fostul antrenor s-ar confrunta cu lipsa resurselor necesare pentru acoperirea cheltuielilor curente, ceea ce complică și mai mult situația sa deja dificilă.

Cariera lui Dan Petrescu a fost marcată de performanțe remarcabile atât ca jucător, cât și ca antrenor. Cu un palmares impresionant, fostul internațional a condus echipe importante din România și din străinătate, fiind recunoscut pentru stilul său ofensiv și capacitatea de a motiva jucătorii. După despărțirea de CFR Cluj, „Bursucul” a ales să se retragă pentru o perioadă din viața publică, concentrându-se pe recuperarea sănătății.

