Cum se distrează în Dubai soția lui Dan Petrescu, în timp ce antrenorul face chimioterapie? Și-a sărbătorit ziua fără el

În timp ce în spațiul public au apărut informații despre boala gravă cu care Dan Petrescu a fost diagnosticat, soția lui, Adriana Petrescu, și-a sărbătorit ziua de naștere în Dubai, fără antrenor.

În ultima perioadă, în spațiul public au apărut primele zvonuri legate de boala gravă de care suferă Dan Petrescut. În urmă cu un an, antrenorul s-a retras de pe banca tehnică a echipei pe care o pregătea, iar în prezent se dedică în totalitate problemelor de sănătate cu care se confruntă – vezi AICI ce boală are.

Adriana Petrescu și-a serbat ziua de naștere la Dubai

În tot acest timp, Adriana Petrescu, soția antrenorului, își continuă viața ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Stabilită de mai bine de 5 ani în Emiratele Unite Arabe, partenera antrenorului român și-a serbat ziua de naștere în Dubai. La eveniment a fost prezentă și fiica celor doi, Jennifer și Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga.

Adriana și Dan Petrescut sunt căsătoriți de peste 20 de ani și au împreună o fiică. Cei doi nu locuiesc împreună, fiica și mama dorind să trăiască în Dubai. Dan Petrescut a lipsit de la petrecerea soției sale, cel mai probabil din cauza tratamentului cu chimioterapie pe care îl urmează.

„Nu e nimic ușor în viață. Dacă vrei să ai succes trebuie să faci niște sacrificii, asta este opinia mea. Am făcut sacrificii is ca jucător, fac și ca antrenor pentru că altfel nu pot avea rezultate. E clar că familia mea n-a fost lângă mine mereu. Am mutat-o așa de mult dintr-o țară în alta încât la un moment dat s-au plictisit și au obosit și au spus: «noi trebuie să rămânem undeva». Dar au înțeles situația și mă bucur foarte mult”, spunea Dan Petrescu, pe vremea când era antrenor la CFR Cluj.

Cu ocazia împlinirii a 48 de ani, soția lui Dan Petrescu a fost răsfățata serii, a primit o mulțime de cadouri și buchete de flori. Copleșită de emoții și recunoscătoare pentru oamenii din jurul ei, Adriana Petrescu a simțit nevoia să se laude pe o rețea de socializare – vezi AICI imagini de la petrecerea din Dubai.

Giovanni Becali, despre starea lui Dan Petrescu. Ce spune despre tratamentul pe care îl urmează: „E într-o situație mai dificilă”

Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit să se vindece