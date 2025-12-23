Acasă » Știri » Cum se distrează în Dubai soția lui Dan Petrescu, în timp ce antrenorul face chimioterapie? Și-a sărbătorit ziua fără el

Cum se distrează în Dubai soția lui Dan Petrescu, în timp ce antrenorul face chimioterapie? Și-a sărbătorit ziua fără el

De: Maria Roșca 23/12/2025 | 09:18
Cum se distrează în Dubai soția lui Dan Petrescu, în timp ce antrenorul face chimioterapie? Și-a sărbătorit ziua fără el
Cum se distrează în Dubai soția lui Dan Petrescu, în timp ce antrenorul face chimioterapie/sursă foto: Instagram/ Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
16 poze
Vezi galeria foto

În timp ce în spațiul public au apărut informații despre boala gravă cu care Dan Petrescu a fost diagnosticat, soția lui, Adriana Petrescu, și-a sărbătorit ziua de naștere în Dubai, fără antrenor. 

În ultima perioadă, în spațiul public au apărut primele zvonuri legate de boala gravă de care suferă Dan Petrescut. În urmă cu un an, antrenorul s-a retras de pe banca tehnică a echipei pe care o pregătea, iar în prezent se dedică în totalitate problemelor de sănătate cu care se confruntă – vezi AICI ce boală are.

Adriana Petrescu și-a serbat ziua de naștere la Dubai

În tot acest timp, Adriana Petrescu, soția antrenorului, își continuă viața ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Stabilită de mai bine de 5 ani în Emiratele Unite Arabe, partenera antrenorului român și-a serbat ziua de naștere în Dubai. La eveniment a fost prezentă și fiica celor doi, Jennifer și Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga.

Cum se distrează în Dubai soția lui Dan Petrescu, în timp ce antrenorul face chimioterapie/sursă foto: Instagram
Adriana Petrescu, Jennifer, fiica ei, și Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga/sursă foto: Instagram

Adriana și Dan Petrescut sunt căsătoriți de peste 20 de ani și au împreună o fiică. Cei doi nu locuiesc împreună, fiica și mama dorind să trăiască în Dubai. Dan Petrescut a lipsit de la petrecerea soției sale, cel mai probabil din cauza tratamentului cu chimioterapie pe care îl urmează.

„Nu e nimic ușor în viață. Dacă vrei să ai succes trebuie să faci niște sacrificii, asta este opinia mea. Am făcut sacrificii is ca jucător, fac și ca antrenor pentru că altfel nu pot avea rezultate.

E clar că familia mea n-a fost lângă mine mereu. Am mutat-o așa de mult dintr-o țară în alta încât la un moment dat s-au plictisit și au obosit și au spus: «noi trebuie să rămânem undeva». Dar au înțeles situația și mă bucur foarte mult”, spunea Dan Petrescu, pe vremea când era antrenor la CFR Cluj.

Cu ocazia împlinirii a 48 de ani, soția lui Dan Petrescu a fost răsfățata serii, a primit o mulțime de cadouri și buchete de flori. Copleșită de emoții și recunoscătoare pentru oamenii din jurul ei, Adriana Petrescu a simțit nevoia să se laude pe o rețea de socializare – vezi AICI imagini de la petrecerea din Dubai.

 

Giovanni Becali, despre starea lui Dan Petrescu. Ce spune despre tratamentul pe care îl urmează: „E într-o situație mai dificilă”

Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit să se vindece

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
Știri
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
Știri
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară sub cod galben
Mediafax
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară...
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
Gandul.ro
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile...
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
Digi24
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de...
Crăciun sub imperiul zăpezii și al frigului în București
Mediafax
Crăciun sub imperiul zăpezii și al frigului în București
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
Digi24
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de...
Fenomenul „range anxiety” ar putea determina VW să doteze mașinile electrice cu motoare pe benzină
Promotor.ro
Fenomenul „range anxiety” ar putea determina VW să doteze mașinile electrice cu motoare pe benzină
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
Gandul.ro
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
Un sejur în Poiana Brașov de Crăciun, de 3 nopți, costă 5.000 de lei. Prețul crește cu 78% de ...
Un sejur în Poiana Brașov de Crăciun, de 3 nopți, costă 5.000 de lei. Prețul crește cu 78% de Revelion
EXCLUSIV DINAMO, marți, de la ora 18.00. Vești mari despre noul stadion! Ionuț Lupescu, Ionuț Popa ...
EXCLUSIV DINAMO, marți, de la ora 18.00. Vești mari despre noul stadion! Ionuț Lupescu, Ionuț Popa și Rareș Hopincă vin în studio
Breaking news! Procurorii percheziționează în aceste momente casa Rodicăi Stănoiu
Breaking news! Procurorii percheziționează în aceste momente casa Rodicăi Stănoiu
Cât costă o cursă cu Uber pe ruta București-Constanța, înainte de Crăciun? Florentina a ales să ...
Cât costă o cursă cu Uber pe ruta București-Constanța, înainte de Crăciun? Florentina a ales să plece cu trenul când a văzut
Vezi toate știrile
×