Încă o lovitură pentru Dan Petrescu! Și bolnav, și fără bani

De: Andreea Stăncescu 30/12/2025 | 07:48
Ce se întâmplă cu banii lui Dan Petrescu / sursă foto: Profimedia

După ce în spațiul public a apărut informația că Dan Petrescu a primit un diagnostic medical sever, o nouă veste complică și mai mult situația antrenorului: acesta ar fi ajuns într-un impas financiar serios, rămânând fără resursele necesare pentru a-și acoperi cheltuielile.

În luna mai, Dan Petrescu ar fi suferit o intervenție chirurgicală la nivelul amigdalelor, din cauza unei infecții grave. Starea sa de sănătate s-ar fi agravat ulterior, existând indicii că ar urma un tratament de chimioterapie, ceea ce alimentează suspiciunile unui posibil cancer la gât. Potrivit apropiaților, antrenorul ar fi slăbit aproximativ 30 de kilograme.

Pe lângă problemele de sănătate, antrenorul se confruntă și cu probleme de natură financiară. După ce au ieșit la iveală detalii din litigiul lui Dan Petrescu cu Rapid, o echipă pe care a antrenat-o  în trecut, s-a aflat și de situația drastică prin care trece CFR Cluj.

Antrenorul ar avea de recuperat 120.000 de euro, o sumă importantă, mai ales în contextul actual. Surse apropiate situației susțin că acesta ar fi fost nevoit, la un moment dat, să împrumute CFR Cluj bani pentru ca echipa să poată efectua deplasarea din Conference League, în Suedia, pentru meciul cu Hacken, unde a pierdut drastic cu 7-2. La scurt timp după acel joc, colaborarea sa cu CFR Cluj s-a încheiat.

Dan Petrescu. sursă foto: Profimedia
Sursă foto: Profimedia

În paralel, echipa din Ardeal avea de încasat exact aceeași sumă, 120.000 de euro, de la Rapid, reprezentând o parte din transferul jucătorului Bengaly Keita. Clubul din Ardeal a decis să cesioneze această creanță, astfel încât banii să ajungă direct la Dan Petrescu. Oficialii CFR-ului au notificat Rapid că plata trebuie făcută în contul antrenorului, însă cererea a fost refuzată, ceea ce a dus inevitabil la declanșarea unui litigiu.

Petrescu s-a adresat Federației Române de Fotbal, însă Camera Națională de Soluționare a Litigiilor a stabilit că FRF nu are competența de a judeca acest caz. În consecință, disputa va fi tranșată de o instanță civilă.

CITEȘTE ȘI: Cum se distrează în Dubai soția lui Dan Petrescu, în timp ce antrenorul face chimioterapie? Și-a sărbătorit ziua fără el

Amendă pentru Louis Munteanu de la CFR Cluj! Gestul din vacanța de Crăciun i-a înfuriat la maximum pe patroni

