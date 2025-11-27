Acasă » Știri » Sport » Omagiul adus de Cristiano Ronaldo pentru familia lui Diogo Jota, la 4 luni de la moartea acestuia. Gestul trebuia să rămână secret

Omagiul adus de Cristiano Ronaldo pentru familia lui Diogo Jota, la 4 luni de la moartea acestuia. Gestul trebuia să rămână secret

De: David Ioan 27/11/2025 | 11:51
Omagiul adus de Cristiano Ronaldo pentru familia lui Diogo Jota. Sursa foto: Shutterstock

Au trecut aproape șase luni de la dispariția lui Diogo Jota, fotbalistul portughez care și-a pierdut viața într-un accident de mașină la doar 28 de ani. De la înmormântarea jucătorului a lipsit celebrul Ronaldo, care a fost taxat pentru gestul său catalogat la vremea respectivă drept bizar.

Evenimentul a stârnit atunci o controversă, din cauza absenței lui Cristiano Ronaldo de la înmormântare, în ciuda faptului că mai mulți fotbaliști de top au susținut-o pe văduva lui Jota.

Au trecut 4 luni de la moartea lui Diogo Jota

Recent, starul lui Al-Nassr a explicat că nu mai participă la astfel de ceremonii de la moartea tatălui său, dorind să evite ca atenția să se concentreze asupra lui în momente delicate.

În această săptămână, presa portugheză a dezvăluit că Ronaldo a făcut un gest discret pentru familia lui Jota.

Omagiul adus de Ronaldo familiei îndurerate

O companie de ceasuri de lux a lansat o colecție limitată dedicată triumfului Portugaliei în Liga Națiunilor, iar atacantul a cumpărat câte un exemplar pentru fiecare coleg din echipa națională. Familia lui Diogo Jota a primit, de asemenea, un ceas, evaluat la câteva mii de euro.

Cristiano Ronaldo ar fi dorit ca acest gest să rămână anonim, însă informația a ajuns în presă.

„Sunt lucruri făcute fără intenția de a atrage atenția, care arată adevărata față a lui Cristiano Ronaldo. De multe ori, lumea are o percepție greșită despre el”, a declarat jurnalistul Nuno Luiz, citat de Goal.

×