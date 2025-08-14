Inelul cumpărat de Cristiano Ronaldo, criticat în mediul online! Cine a îndrăznit să jignească gestul fostbalistului

Recent, Cristiano Ronaldo a făcut pasul pe care milioane de fani îl așteptau de ani buni: și-a cerut iubita, pe Georgina Rodriguez, în căsătorie. Momentul a venit însoțit de un inel de logodnă uriaș, estimat la nu mai puțin de 10 milioane de dolari. În loc să adune doar felicitări și aplauze, gestul l-a pus însă pe fotbalist în centrul unui val de critici, mai ales din partea presei americane.

Fotbalistul lui Al-Nassr a făcut acest pas după 9 ani de relație cu frumoasa argentiniancă, o poveste care a început în 2016 și a rezistat în ciuda criticilor. Cei doi au împreună doi copii și formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din lume. În mod firesc, cererea în căsătorie a fost așteptată cu sufletul la gură de fani. Totuși, bijuteria oferită a stârnit mai multă controversă decât emoție.

Cristiano Ronaldo, desființat după ce a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez, vizibil încântată, și-a etalat inelul de logodnă în mediul online, iar fotografiile au devenit virale. Piesa spectaculoasă este realizată din diamant de 37 de carate și a fost estimată la 10 milioane de dolari (aproximativ 8,5 milioane de euro). Ceea ce pentru unii a fost un gest romantic de proporții, pentru alții a fost o demonstrație exagerată de opulență.

Publicația americană People nu a menajat deloc cuplul, lansând o serie de comentarii ironice și critici directe.

„Da, iată că se poate să existe și un inel de logodnă prea mare. Când a apărut prima dată pe Instagram, am crezut că e făcut cu AI. Poate că Ronaldo e cel mai bogat sportiv de pe planetă, iar Georgina cea mai bogată parteneră prin alianță, dar un inel de dimensiunea lui Epcot Center (n.r. clădire din Florida)? Sigur e inteligența artificială”, notează publicația.

Tonul acid a continuat în același stil. Iar fotbalistul a fost desființat pentru alegerea sa. Ironiile au curs atât la adresa lui Cristiano Ronaldo, cât și la adresa partenerei sale.

„Poate după nouă ani și doi copii împreună, a simțit s-o facă lată. Sau poate voia să se asigure că o găsește mai ușor în tribune atunci când joacă. Sau poate, când ai aproape un miliard de dolari, te joci cu banii de parcă ai fi la Monopoly. Lăsând la o parte chestiunile de siguranță și bun-gust, inelul arată pur și simplu inconfortabil! Nici măcar nu poate să-și pună mâna în buzunar. Sau să facă cuiva cu mâna fără să-l orbească. Din toate aceste motive, pun pariu că ori ajunge să îl păstreze într-un seif, ori îl micșorează ca să nu mai fie așa masiv. Oricum ar face, îl numim tot un chix de 37 de carate”, mai subliniază publicația.

În timp ce unii au considerat gestul o dovadă de iubire extravagantă, alții au văzut în el doar un exemplu de exces inutil. Cert este că, odată cu această cerere în căsătorie, Cristiano și Georgina au reușit să fie, din nou, în centrul atenției mondiale.

