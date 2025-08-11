Cristiano Ronaldo a cerut-o, în sfârșit, de soție pe Georgina Rodriguez. Cum arată uriașul inel de logodnă

Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai celebri fotbaliști ai lumii, a făcut pasul pe care fanii îl așteptau de ani de zile. Starul portughez și-a cerut, în sfârșit, partenera în căsătorie. Momentul mult așteptat a fost anunțat chiar de Georgina Rodriguez, printr-o fotografie emoționantă care a atras atenția tuturor. Iar inelul primit? O bijuterie de lux care lasă pe oricine fără cuvinte.

Cei doi trăiesc o poveste de dragoste începută în 2016, iar de atunci și-au construit o familie frumoasă, cu cinci copii – două fiice împreună, Alana și Bella, și ceilalți trei din relațiile anterioare ale fotbalistului, pe care Georgina i-a crescut ca pe propriii săi copii. În ultimii ani, presa internațională a speculat de mai multe ori că momentul logodnei este aproape, însă cei doi au păstrat discreția, până acum.

Cristiano Ronaldo a cerut-o, în sfârșit, de soție pe Georgina Rodriguez

Luni, 11 august, Georgina Rodriguez a postat pe Instagram o imagine în care își etalează cu mândrie noul inel de logodnă. Fotografia arată o bijuterie impresionantă: un inel masiv, cu diamant tăiat briliant oval, montat simplu pentru a pune în valoare piatra centrală.

Designul clasic, dar extrem de rafinat, se înscrie în stilul preferat de vedete pentru astfel de momente. Deocamdată nu se cunoaște prețul inelului, dar se estimează că este la nivelul milioanelor de euro. Alături de fotografia cu inelul de logodnă, Georgina a postat și un mesaj emoționant.

„Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”, a scris Georgina Rodriguez, în mediul online.

Zvonurile despre o cerere în căsătorie au apărut încă din momentul în care Georgina a fost tachinată în reality show-ul „I Am Georgina”. Prietenii îi cântau piesa „The Ring or When” a lui Jennifer Lopez, iar ea răspundea cu umor: „Asta nu depinde de mine”.

Cristiano Ronaldo a mărturisit în trecut că se va căsători cu Georgina atunci când vor simți „acel click”.

„Ca în tot ceea ce ține de viața noastră… ar putea fi peste un an, peste șase luni sau chiar peste o lună. Sunt 1000% sigur că se va întâmpla”, declara el, sugerând că momentul trebuie să fie unul perfect.

Deși încă nu au oferit detalii despre data nunții, gestul făcut de Ronaldo confirmă că relația lor a ajuns la un nou nivel. Până acum, fotbalistul s-a referit de mai multe ori la Georgina drept „soția” sa, însă de acum înainte titlul va fi oficial.

Foto: Instagram