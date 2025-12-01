Acasă » Știri » Cum a marcat David Popovici Ziua Națională a României? Mesaj special de 1 decembrie

Cum a marcat David Popovici Ziua Națională a României? Mesaj special de 1 decembrie

De: David Ioan 01/12/2025 | 14:43
Cum a marcat David Popovici Ziua Națională a României? Mesaj special de 1 decembrie
Mesajul lui David Popovici de Ziua Naţională a României. Sursă: Inquam Photos / Colette Rochefort
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

David Popovici, unul dintre cei mai valoroși sportivi ai României, a marcat Ziua Națională cu un mesaj simplu, dar plin de emoție. Înotătorul a ales să transmită un gând special către țară și către fanii săi, într-un moment de sărbătoare națională.

Anul acesta, Popovici și-a reconfirmat statutul de campion și a demonstrat că rămâne un reper al sportului românesc. După un sezon intens, sportivul a reușit să urce din nou pe cele mai înalte trepte ale podiumului, obținând rezultate care au atras atenția lumii întregi.

Mesajul lui David Popovici de 1 Decembrie

„La mulți ani, România! Mândru să te reprezint!”, este mesajul publicat de sportiv pe rețelele sociale.

Un citat care reflectă atât mândria de a fi român, cât și responsabilitatea de a purta drapelul național în cele mai importante competiții.

Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale. Cum diminuezi costurile lunare
Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Unul dintre cele mai importante momente ale anului a fost participarea la etapa din Singapore, unde Popovici a câștigat medalia de aur atât la proba de 100 de metri liber, cât și la cea de 200 de metri liber. Această performanță a egalat reușitele sale din 2022, confirmând constanța și determinarea cu care abordează fiecare competiție.

David Popovici, performanţe de top în 2025

Mai mult decât atât, în proba de 100 de metri liber, Popovici a reușit să stabilească un nou record european, dar și recordul competiției, cu timpul de 46.51. Această realizare îl plasează din nou în rândul celor mai rapizi înotători ai lumii și demonstrează că talentul său continuă să se îmbine cu o pregătire riguroasă și o ambiție de neclintit.

Performanțele sale din acest an i-au consolidat imaginea ca ambasador al sportului românesc și l-au transformat într-un exemplu pentru generațiile tinere. Astfel, anul 2025 rămâne unul de referință pentru cariera sa, marcat de revenirea spectaculoasă pe scena internațională și de recorduri care vor rămâne în istoria natației europene.

CITEŞTE ŞI: La mulți ani, România! Primele imagini de la parada de 1 Decembrie

Seară de sărbătoare pentru sportul românesc în cadrul Galei Mari Sportivi 2025 organizată de Prosport. Ce mari valori ale României au fost premiate

Tags:
Iți recomandăm
Ioana State s-a afișat cu tinerelul Cătălin Cîrjan și internetul a luat-o razna: ”Lasă copilul în pace”
Știri
Ioana State s-a afișat cu tinerelul Cătălin Cîrjan și internetul a luat-o razna: ”Lasă copilul în pace”
Suma colosală care s-a plătit pentru venirea lui Ronaldinho în România! Euforie totală la Iași
Știri
Suma colosală care s-a plătit pentru venirea lui Ronaldinho în România! Euforie totală la Iași
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Mediafax
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta și la menținerea proaspătă a fructelor și legumelor
Gandul.ro
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache
Adevarul
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat...
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost...
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Mediafax
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Parteneri
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
Click.ro
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi...
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă, fără intervenție umană
Digi 24
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă,...
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a...
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă...
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta și la menținerea proaspătă a fructelor și legumelor
Gandul.ro
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta și la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dacă vrei spectacol garantat, îl chemi pe Tamaș. Noaptea în care Gabi a lovit din nou
Dacă vrei spectacol garantat, îl chemi pe Tamaș. Noaptea în care Gabi a lovit din nou
Investiție istorică la Iași: 150.000 € pentru 5 minute cu Ronaldinho în ploaie
Investiție istorică la Iași: 150.000 € pentru 5 minute cu Ronaldinho în ploaie
B.U.G. Mafia zguduie litoralul la Beach, Please! 2026
B.U.G. Mafia zguduie litoralul la Beach, Please! 2026
Șofer român, la un pas de tragedie pe o autostradă în Germania. Consumase alcool înainte să se urce la volan
Șofer român, la un pas de tragedie pe o autostradă în Germania. Consumase alcool înainte să se urce la volan
O nouă „crimă de onoare” șochează Olanda. O adolescentă a fost ucisă cu sălbăticie de familie ...
O nouă „crimă de onoare” șochează Olanda. O adolescentă a fost ucisă cu sălbăticie de familie dintr-un motiv banal
GALA MARI SPORTIVI, transmisă de ProSport de Ziua Națională a României de la ora 20:00. David Popovici ...
GALA MARI SPORTIVI, transmisă de ProSport de Ziua Națională a României de la ora 20:00. David Popovici şi alte nume uriaşe vor putea fi văzute într-o ediție eveniment de 1 Decembrie
Vezi toate știrile
×