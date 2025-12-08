Acord de 83 de miliarde de dolari, dar și controverse uriașe: O actriță celebră pune tunurile pe Netflix și HBO Max!

Acordul privind preluarea de către Netflix a studiourilor Warner Bros. și a platformei HBO MAX a fost primită cu entuziasm de mulți, dar a fost și intens criticată de alte voci.

Printre contestatarii preluării se numără și Jane Fonda, care a postat vineri o declarație prin care a numit anunțul referitor la achiziție ca fiind „o escaladare alarmantă a consolidării care amenință întreaga industrie a divertismentului, publicul democrat pe care îl deservește și Primul Amendament”, scrie Hollywood Reporter.

„Nu vă înșelați, acesta nu este doar un acord comercial catastrofal care ar putea distruge industria noastră creativă. Este o criză constituțională exacerbată de ignorarea demonstrată a legii de către Administrație”, a mai transmis legendara actriță.

Dubla câștigătoare a premiului Oscar s-a adresat apoi Departamentului de Justiție. „Vă cerem să vă abțineți categoric de la utilizarea acestei puteri pentru a obține concesii politice care influențează deciziile privind conținutul sau înfrânează libertatea de exprimare”.

Declarația lui Fonda a criticat, de asemenea, Netflix și alte companii care ar putea fi implicate în acordul „distructiv”.

„Ca administratori ai unei industrii construite pe libertatea de exprimare, aveți responsabilitatea de a ne apăra drepturile, nu de a le sacrifica pentru a vă umple buzunarele. Știm că va exista o presiune enormă pentru a accepta, este esențial să rămâneți puternici”, a adăugat ea.

Netflix preia Warner Bros.

Gigantul Netflix a ajuns la un acord să cumpere studiourile de televiziune și film și divizia de streaming a Warner Bros Discovery pentru 83 de miliarde de dolari.

Tranzacția ar însemna că Netflix ar putea prelua inclusiv controlul unui important competitor, HBO Max, o achiziție care ar marca puternic piața de streaming. Anunțul trimite unde de șoc la Hollywood și în întreaga piață media. Netflix este deja cel mai mare serviciu de streaming cu plată din lume, cu peste 300 de milioane de abonați. Extinderea sa, prin preluarea activelor Warner Bros. Discovery, ar crea un colos cu o influență mai mare asupra proprietarilor de cinematografe și a sindicatelor din industria divertismentului și ar putea forța companiile mai mici să fuzioneze pentru a face față concurenței.

