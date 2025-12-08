Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Doliu în lumea muzicală! Phil Upchurch, chitaristul care a scris istorie alături de Michael Jackson, a murit

08/12/2025
Este doliu în lumea muzicală! Unul dintre cei mai versatili artiști s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 84 de ani și a lăsat în urmă o moștenire muzicală impresionantă. De-a lungul carierei sale a colaborat cu unele dintre cele mai mari nume din industria muzicală.

Phil Upchurch, celebrul chitarist de studio și colaborator cu legende ca Michael Jackson, Chaka Khan, Donny Hathaway, Curtis Mayfield sau George Benson, s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 84 de ani, iar de-a lungul carierei sale și-a pus amprenta în muzica R&B, soul și pop.

Celebrul artist a murit în data de 23 noiembrie 2025, în Los Angeles, dar vestea decesului a fost făcută publică abia curând.

„Unul dintre cei mai mari chitariști din toate timpurile, Phil Upchurch, a încetat din viață. Acordurile și riff-urile lui funky, perfect încadrate în ritm, au avut un impact în blues, soul și jazz, de la munca sa extinsă ca muzician de studio extrem de căutat — pentru Curtis Mayfield, Ramsey Lewis, Jerry Butler, Rotary Connection, Donny Hathaway și nenumărați alții — până la propriile sale înregistrări solo orientate spre soul-jazz (albumul Darkness, Darkness din 1972 este o audiție esențială). Omul era regele muzicii din Chicago”, a scris Brandon Ousely pe X.

Phil Upchurch, moștenire muzicală impresionantă

Phil Upchurch s-a născut pe 19 iulie 1941, în Chicago. Pasiunea pentru muzică a descoperit-o la o vârstă fragedă și a început să cânte de la 16 ani. Primul succes sub nume propriu l-a marcat în anul 1961 cu piesa „You Cant Sit Down”, devenită populară prin varianta grupului Dovells.

După o perioadă de serviciu militar în Germania, la mijlocul anilor 60, Phil Upchurch s-a întors în America și a colaborat cu studiourile Chess Records din Chicago. Aici a lucrat alături de adevărate legende ale blues-ului și jazz-ului.

Chitaristul a participat la înregistrările pentru artiști de renume precum: Michael Jackson, George Benson, Chaka Khan şi Curtis Mayfield. Printre piesele cele mai cunoscute la care Phil Upchurch a contribuit se numără „Im Every Woman”, hitul Chaka Khan, dar şi „Workin Day and Night”, de pe albumul „Off the Wall” al lui Michael Jackson.

