Michael Jackson, mai bogat mort decât viu! Regele Pop face miliarde din mormânt

Michael Jackson, „Regele Pop”, continuă să fie un fenomen mondial chiar și după moarte. La 16 ani de la dispariția sa, averea gestionată de estate-ul artistului a ajuns la cifre amețitoare: 3,5 miliarde de dolari câștigați din 2009 până astăzi, potrivit Forbes. Și atenție, doar în ultimul an, Jackson a adus încasări de 105 milioane de dolari, depășind orice muzician aflat încă în viață.

Mai bogat decât atunci când trăia

Cum reușește să facă bani din mormânt? Răspunsul stă în catalogul său muzical legendar. În 1985, Michael a făcut o mișcare de geniu: a cumpărat ATV Library pentru 47,5 milioane de dolari, punând mâna pe hiturile Beatles.

Ulterior, catalogul a fost vândut pentru aproximativ 1 miliard de dolari, iar în 2024 Sony a plătit încă 600 de milioane de dolari pentru jumătate din drepturile asupra masterelor și publicațiilor lui Jackson. O afacere colosală, care îl menține pe MJ în topuri chiar și dincolo de viață.

Această tranzacție demonstrează nu doar flerul său de businessman, ci și faptul că moștenirea muzicală a lui Michael Jackson are o valoare extraordinară. Practic, fiecare notă cântată de el se transformă în aur, iar fiecare piesă rămâne un magnet pentru public și pentru industria muzicală.

Brandul care produce miliarde

Nu doar muzica îi aduce bani lui Michael. Filmele, spectacolele de pe Broadway, show-urile internaționale și contractele de licențiere transformă brandul Michael Jackson într-o adevărată fabrică de aur.

De la „Thriller” la „Billie Jean”, piesele lui răsună în toată lumea, iar fanii nu par să se sature. Imaginea lui MJ rămâne un magnet pentru public și pentru industrie.

Chiar și după moarte, „Regele Pop” nu coboară de pe tron. Moștenirea lui e mai vie ca niciodată, iar cifrele demonstrează că acesta nu este doar un artist, ci un fenomen cultural și financiar unic.

Moștenitorii săi trăiesc pe picior mare datorită milioanelor care curg fără oprire, iar brandul MJ se extinde în toate direcțiile: de la parfumuri și haine, până la spectacole grandioase care umplu sălile din Tokyo, Londra sau New York.

