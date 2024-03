Jennifer Batten a fost chitarista lui Michael Jackson timp de 10 ani, perioadă în care a acumulat o mulțime de povești absolut fascinante. Artista a făcut mărturisiri memorabile în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, despre “regele muzicii pop”. Cum a primit superstarul acuzațiile de pedofilie, cum i-a distrus faima viața privată, dar și cum și-a dedicat o mare parte din finanțe actelor secrete de caritate, aflați din cadrul interviului actual. Apariția lui Jennifer Batten la CANCAN EXCLUSIV constituie și un “preambul” de zile mari pentru concertele pe care le va susține la Cluj-Napoca (15 noiembrie) și București. Biletele se pot achiziționa de AICI!

Jennifer Batten a fost în România alături de Michael Jackson la concertul epic din 1992, iar acum se întoarce la Cluj-Napoca, pe 15 noiembrie

CANCAN.RO: Este unica Ms. Jennifer Batten, cea care a cântat timp de 10 ani alături de Michael Jackson. Este corect?!

Ms. Jennifer Batten: Am cântat la chitară…

CANCAN.RO: Da, ați cântat la chitară timp de 10 ani. Am transmis publicului românesc faptul că sunteți o legendă a muzicii, deci mulțumim pentru că vă aflați alături de noi. Când urmează să veniți în România?

Ms. Jennifer Batten: În noiembrie, fapt ce mă bucură foarte tare. Am fost în România deja de două sau trei ori până acum. Am venit cu Michael Jackson, apoi am fost la un festival de chitară și poate încă o dată.

CANCAN.RO: Ați fost aici alături de Michael, în 1992?

Ms. Jennifer Batten: Da, a fost absolut extraordinar!

CANCAN.RO: Aveți amintiri legate de România?

Ms. Jennifer Batten: Da, am amintiri despre cât de entuziasmată era toată lumea. Pentru că un show de o asemenea anvergură era o chestie extrem de rară la acea vreme, în România. Iar amintirea mea este că au fost ieftinite biletele atunci, doar ca oamenii să poată veni la show.

CANCAN.RO: Ați simțit că românii vă tratează special, comparativ cu cei din alte țări?

Ms. Jennifer Batten: Am simțit că sunt mai pasionați. Dacă ai concert în Germania, o grămadă de spectacole mari vin acolo, tot timpul. Desigur, și acolo sunt oamenii încântați, dar în România a fost alt nivel de entuziasm. Și cred că de asta Michael a dorit să filmeze acel show, pentru că a fost ceva rar.

CANCAN.RO: Ați mâncat mâncare românească la acel moment?

Ms. Jennifer Batten: S-a petrecut acum mulți ani, sunt sigură că am făcut asta, pentru că de obicei îmi place să servesc rețetele locale, când călătoresc.

Obiceiurile „regelui muzicii pop”, dezvăluite de fosta colegă de trupă: „Michael călătorea la geam, cu o pălărie trasă pe ochi, citea, ca să nu primească atenție. Lângă el, stătea un tip gigant, ca un mare zid de protecție!”

CANCAN.RO: Care este cea mai tare poveste pe care o aveți alături de Michael Jackson? Cum l-ați descrie ca om?

Ms. Jennifer Batten: Era extrem de blând și de amabil, întotdeauna plin de respect. Am lucrat pentru el timp de 10 ani, nu l-am văzut niciodată enervându-se pe cineva. Au fost lucruri care au mers prost, care au mers oribil. Dar pentru că făcea acest job de la vârsta de cinci ani, era conștient că unele lucruri pot lua o turnură greșită. Era de părere că orice se întâmplă, viața trebuie să meargă înainte. Era un profesionist desăvârșit, mergea înainte indiferent de situație. Făcea cel mai bun show pe care l-ar fi putut oferi, indiferent de ce se întâmpla.

CANCAN.RO: Voi călătoreați împreună cu el sau separat?

Ms. Jennifer Batten: Zburam împreună. El era tot timpul la prima clasă și avea o echipă imensă de securitate stând lângă el. Michael era la geam, cu o pălărie trasă pe ochi, citea, ca să nu primească atenție. Iar lângă el, stătea un tip gigant, ca un mare zid de protecție. Trupa zbura la business class, dar nu putea fi acolo întreaga echipă, erau 100 de oameni. Deci ei mergeau la clasa economy.

CANCAN.RO: Câți vă aflați pe scenă la momentul respectiv?

Ms. Jennifer Batten: Era diferit de la un tur la altul. Dar mereu erau patru membri la backing vocals, cel puțin patru dansatori, uneori erau șase. Erau doi chitariști, doi clăpari, apoi toboșarii. Așa arăta un show tipic.

CANCAN.RO: Aveați vreun obicei neobișnuit înainte de concerte?

Ms. Jennifer Batten: Da, aveam un ritual. Michael își încălzea vocea, avea un antrenor vocal cu el tot timpul, îl puteam auzi mereu în cortul lui de lângă scenă. Apoi mergeam cu toții la el, ne țineam de mâini și spuneam o rugăciune. Iar la final de rugăciune, Kevin Dorsey, care era vocea joasă a corului, mereu zicea un citat de la James Brown, “Orice vom cânta, trebuie să fie funky!”. Și mereu repetam după el, cu toții, “Trebuie să fie funky!”, apoi mergeam la scenă.

Legendara chitaristă divulgă intimitățile Hollywood-ului: „Fiul său, Prince, m-a invitat la Los Angeles să asist la filmările pentru un nou film, unde nepotul lui Michael îl joacă pe el!”

CANCAN.RO: Ce ați simțit când a decedat Michael?

Ms. Jennifer Batten: Primul meu sentiment a fost cel de supărare pentru copiii săi, pentru că este oribil să îți pierzi un părinte. Mama lor nu a fost o parte foarte activă în viețile lor, probabil a fost devastator. Din fericire, familia Jackson este una numeroasă, cu mulți copii și nepoți, ei au crescut în acest mediu. Dar nu este tatăl tău, deci este diferit.

CANCAN.RO: Mai aveți contacte cu membrii familiei sale?

Ms. Jennifer Batten: Da, chiar luna trecută, fiul său, Prince, m-a invitat la Los Angeles să asist la filmările pentru un nou film, unde nepotul lui Michael îl joacă pe el într-un documentar ce se va difuza în cinematografe. A fost grozav, totul este extrem de spectaculos.

CANCAN.RO: Deci ați fost în Los Angeles?

Ms. Jennifer Batten: Da. Am venit și am plecat în aceeași zi, am stat cinci sau șase ore, a fost foarte tare, pentru că m-am reîntâlnit cu coregraful Vince Paterson, are informații fabuloase despre timpul petrecut alături de Michael. A făcut coregrafia de la “Smooth Criminal”, “Beat It”, a fost cel care mă aranja pe scenă și pe mine, când eram în “Bad Tour”. Nu cred că l-am mai văzut de atunci, a fost extraordinar să ne reîntâlnim. A fost foarte tare și să vorbesc cu Prince, nu l-am mai întâlnit până atunci, am avut niște conversații bune, crește foarte frumos. Pare foarte sigur pe el, face lucruri mărețe, în fiecare zi ia un autobuz încărcat cu mâncare și merge în zonele defavorizate din Los Angeles pentru a hrăni oamenii.

CANCAN.RO: Sunt nume mari de la Hollywood în acest film?

Ms. Jennifer Batten: Nu știu. Mă descurc foarte greu la memorat nume. Știu că este un producător foarte mare, care a avut opere mărețe. Producători și directori, sunt dintre cei mai mari, am văzut o fotografie a fetiței care mă joacă pe mine, dar nu am întâlnit-o, nu filma în acea zi.

CANCAN.RO: Arăta ca dumneavoastră?

Ms. Jennifer Batten: Să zicem că avea părul la fel. Sincer, nu știu dacă este chitaristă sau actriță, dar știu că filmul iese în aprilie, anul viitor. Deci trebuie să așteptăm ceva timp.

CANCAN.RO: Deci va fi în cinematografe anul viitor!

Ms. Jennifer Batten: Da.

Jennifer Batten, adevărul despre plâmgerile de pedofilie aduse lui Michael Jackson: „Tatăl care l-a acuzat pe el, s-a sinucis mai târziu!”

CANCAN.RO: Erai alături de Michael când au apărut la adresa lui acele acuzații de pedofilie?

Ms. Jennifer Batten: Da.

CANCAN.RO: Care a fost adevărul în acea situație?

Ms. Jennifer Batten: Cred, cu siguranță, că au încercat să-l doboare. Cu cât sunt știrile mai scandaloase, cu atât mai mulți oameni se uită. Acum este și mai rău, cu acele titluri oribile, doar ca să te facă să dai click, pentru încasări. Cred 100% că a fost nevinovat. Mulți oameni nu știu, dar tatăl care l-a acuzat pe el, s-a sinucis mai târziu. Copilul a căutat o cale legală de a se separa de părinții lui. A fost o drama imensă acolo. Un copil nu face așa ceva dacă ai săi părinți sunt normali și îl iubesc. Deci sunt de partea lui Michael în totalitate. Iar în al doilea caz apărut, femeia respectivă are un întreg istoric de procese, astfel și-a clădit existența. Și-a încredințat copilul pentru un serial ce a fost la TV, dar nu există nicio dovadă, este totul inventat 100%. Este înspăimântător până unde au putut ajunge acești oameni.

CANCAN.RO: Deci Michael a iubit copiii doar într-o manieră părintească?!

Ms. Jennifer Batten: Da. Tot ce a făcut cu “Heal The World” și actele sale de caritate, nici nu am știut câți bani a dat la caritate până nu a murit, pentru că nu a vrut să facă publice aceste acte. În fiecare zi pe care o avea liberă, cât eram pe drumuri, erau multe zile, pentru că aveam concerte două sau trei pe săptămână. Mergea la spitale să viziteze copiii.

CANCAN.RO: Mergeați cu el atunci?

Ms. Jennifer Batten: Nimeni nu știa nimic despre asta, pentru că nu voia să fie o faptă publică. Voia să o facă doar pentru a-i surprinde pe copii. Cheltuia câte 10.000 $ la magazinul de jucării, pentru a le duce copiilor nevoiași, care nu aveau posibilitatea să își cumpere altfel de chestii.

CANCAN.RO: Care este cea mai pregnantă amintire avută din acea perioadă?

Ms. Jennifer Batten: Cred că prieteniile mele cu oamenii din trupă. Michael era suficient de prietenos cu noi, dar nu ieșeam în mod recurrent cu el, stăteam în hoteluri separate. Erau 100 de oameni în tot anturajul, iar în cele câteva dăți când am stat cu el în hotel, a fost teribil, pentru că erau fani afară care cântau “Billie Jean”, la 3 dimineața. Noi voiam să dormim!

Celebritatea i-a ruinat viața privată lui Michael Jackson, susține apropiata sa: „Acesta a fost prețul plătit de el!”

CANCAN.RO: Deci la nivelul acela de celebritate nu poți avea propria viață?! Viața ta privată îți este luată!

Ms. Jennifer Batten: Da, avea tot timpul șase gărzi de corp, când mergea oriunde. Dacă voia să meargă la o librărie, trebuia ca echipa să sune la librărie, ori să o închidă, ori să aranjeze să meargă Michael acolo după orele de lucru, când se închidea. Mergeau cu el toate gărzile de corp, trebuia găsită o ieșire secretă pentru ca Michael să fie strecurat, într-o dubă cu geamuri fumurii. Acesta a fost prețul plătit de el pentru celebritate.

CANCAN.RO: La nivelul dumneavoastră, în calitate de chitaristă, poți face milioane de dolari în USA? Sunteți dintre cei mai buni din lume…

Ms. Jennifer Batten: Nu, mai am mult până să fac milioane. Este o iluzie. Pentru că Michael era atât de faimos, majoritatea banilor săi a provenit din publishing, din HIT-uri. Albumul “Thriller” a fost vândul într-o sută de milioane de exemplare. Avea o înțelegere cu casa de discuri unde el făcea mai mulți bani decât un artist obișnuit. Când “Thriller” a fost vândut în 30 sau 40 de milioane de copii, toate birourile Sony din lume s-au închis și au plecat în vacanță. Pentru că atât de mulți bani le intrau în conturi. Eu nu am HIT-uri. Nu am atât de mulți bani. Sunt bine plătită, dar nu milionară.

CANCAN.RO: Care este motivul pentru care s-a terminat colaborarea cu Michael Jackson, vă mai puteți aminti?

Ms. Jennifer Batten: Avea un burnout, de la atât de multe drumuri și concerte. Voia să își construiască propria familie, iar atunci avea posibilitățile financiare să o facă. Când au făcut “This Is It”, au luat dansatoare mai tinere, în jurul vârstei de 24 de ani. Era energie fresh, ceea ce este total de înțeles.

