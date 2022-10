30 de ani de la mega-concertul lui Michael Jackson la București. Cum l-a prezentat Ion Iliescu pe George Mihăiță, pop-starului american: ”SHE is a very good actor!”

În urmă cu fix 30 de ani, România abia începea să deschidă ochii, după aproape 45 de ani de beznă comunistă. Într-un context cenușiu, pe fondul unei inflații galopante și a unor proteste de stradă înăbușite de minerii aduși special din Valea Jiului la București, o veste a luat prin surprindere între mapamondul: Michael Jackson va susține un concert pe stadionul ”Lia Manoliu”!

Prin intermediul lui Marcel Avram, impresarul de atunci al artistului american, România a fost trecută pe harta turneului Dangerous pe data de 1 octombrie 1992. Concertul a fost un real succes, iar peste 70.000 de oameni au umplut până la refuz fostul 23 August, într-o desfășurare de forțe fără precedent.

Michael Jackson, primit la București ca un președinte de stat

Sosirea lui Michael Jackson la București a fost privită ca un eveniment crucial pentru Puterea de atunci a țării, care, având încă proaspete în minte manifestațiile grandioase ale lui Nicolae Ceaușescu, derulate la diversele întâlniri la nivel înalt care au avut loc în România comunistă, au transformat un concert într-o adevărată vizită de ”gradul zero”, la nivel de mari șef de stat sau altețe regale.

Însuși președintele Ion Iliescu, a cărui popularitate începea să scadă după evenimentele din Piața Universității, a fructificat perfect momentul, într-o încercare de a-și cosmetiza puțin imaginea alături de Michael Jackson, cel iubitor de copii și de pace.

Concertul a avut loc între cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidenţiale, iar Ion Iliescu, cât şi contracandidatul său, Emil Constantinescu, au încercat să profite cât mai mult de ocazie pentru a-şi consolida imaginea electorală și au căutat să apară cît mai mult în preajma megastarului.

”Tata” Nițu a scos Poliția la defilare pentru videoclipul lui Michael

Spre deosebire de celelalte orașe cuprinse în Dangerous Tour 1992, artistul american a stat două zile în la București. A fost preluat de la aeroport în condiții de securitate maximă și a fost cazat la Palatul Snagov sub pază strictă, dar a avut în ”agendă”, pe lângă concertul propriu-zis, și câteva ”vizite de lucru”: la deschiderea unui orfelinat din Capitală și la filmările pentru videoclipul piesei ”Police Walk”, eveniment desfășurat pe stadionul Tineretului, acolo unde Poliția Română, în frunte cu generalul Nicolae ”Tata” Nițu, a desfășurat un contingent masiv de angajați ai MAI, care au defilat țanțoși, avându-l pe Michael general de brigadă.

Cum s-a infiltrat George Mihăiță la întâlnirea de la Cotroceni

Cea mai importantă întâlnire a fost cea de la Palatul Cotroceni, acolo unde președintele Ion Iliescu și membrii de atunci ai Guvernului și ai partidului aflat la putere, au avut ocazia să dea mâna cu mega-starul american.

Surprinzător, printre cei prezenți s-a infiltrat și actorul George Mihăiță, care pe atunci era și proprietarul revistei pentru adolescenți, Salut.

Tudor Mihăiță, fiul celebrului ”Bebe Măcelaru”, alias ”Tătuțu”, din serialul ”Clanul”, a rememorat în cadrul podcastului TACLALE, care va fi difuzat luni, 24 octombrie, ora 20.00 pe CANCAN.RO și pe pagina de Youtube CANCAN.RO episodul haios din urmă cu 30 de ani.

”Taică-miu este genul de om foarte ambițios, care nu dă în spate la nimic. În momentul în care a venit Michael el a zis: ‘trebuie să mă duc acolo, să fac o poză cu el, să facem o copertă cu Michael Jackson”. Era foarte greu. Michael Jackson era o vedetă…. Pe vremea aia nu prea erau vedete ca acum. Social-media din zilele noastre, cumva, ne-a apropiat de vedete. Pare că sunt cumva accesibili, că îi vedem, se pozează, postează. Michael Jackson era ceva… de neatins. Atunci, taică-miu a ajuns până la președenție (n.r în ziua întâlnirii de la Cotroceni). S-a întâlnit cu Ion Iliescu, care îl plăcea foarte mult pe taică-miu. S-a dus fără să vorbească nimic înainte, a intrat pe acolo și a spus ce vrea să facă. Nu mai știu dacă direct președintelui, sau celor din preajma sa. A ajuns lângă Michael și i-a arătat revista Salut. El (n.r Michael Jackson) era pe copertă și i-a plăcut, a avut o reacție foarte mișto, pentru că era o imagine cu el când era mic și i-a plăcut foarte mult. Atunci, Iliescu l-a prezentat. ‘SHE is a very good actor!. Adică, ea este un actor foarte bun!” Și taică-miu, care nu știe absolut deloc engleză, pe toată filmarea, tot ce spune este: ‘thank you, thank you, thank you’. Cred că zice de vreo 5,6 ori thank you!”, a povestit Tudor Mihăiță, care în acea perioadă era redactor șef la SALUT, o revistă pentru adolescenți care se bucura de un succes enorm la vremea respectivă.

Tinerii fugeau de acasă și căutau ajutor la revista Salut!

”Veneau saci de scrisori. A fost un fenomen Salut, pentru că erau foarte mulți adolescenți care aveau ca punct de reper în viața lor, care de multe ori e agitată la 14-16 ani, revista Salut. Vedeam asta, pentru că venea câte o fată, o dată la două, trei luni, la redacție, pentru că tinerii fugeau de acasă și căutau ajutor la noi. Fete care voiau să se sinucidă, care aveau probleme cu părinții. Făceam pe psihologul, stăteam de vorbă, le răspundeam. Atunci a fost ideea mea să introducem paginile de sexualitate. Era un subiect tabu atunci, (n.r la începutul anilor 90), aveam poșta picantă, în care ei scriau și ne întrebau, cum se face aia, cum se face ailaltă…. Mi-aduc aminte cu mare plăcere de acele vremuri”, a povestit Tudor Mihăiță, în cadrul podcastului TACLALE, care va fi difuzat luni, 24 octombrie, ora 20.00 pe CANCAN.RO și pe pagina de Youtube CANCAN.