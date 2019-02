Misterul dispariției singurei românce care l-a sărutat pe Michael Jackson. Ce s-a întâmplat cu Cora

Christoph Spittler, un jurnalist de radio din Germania, era un mare admirator al lui Michael Jackson. Bărbatul urmărise mai multe concerte din timpul turneului însă momentul în care românca pleacă de pe scenă și îl lasă pe Michael pur și simplu prăbușit, în lacrimi, minute în șir, l-a impresionat cel mai tare! A mimat Michael Jackson momentul sau chiar a simțit ceva, o iubire care nu poate fi posibilă? Acesta este întrebarea la care germanul a încercat să primească un răspuns din partea Corei, fata care în 1992 avea 17 ani și care a stat în brațele regelui pop în timpul piesei ”She’s Out of My Life”.

În cele din urmă, germanul descoperă un interviu din presa din România cu tatăl Corei și încearcă să ia legătura cu el. ”Conversația cu tatăl Corei este scurtă. Îmi spune că nu mai ține legătura cu fiica lui. Îl întreb dacă nu are un număr de telefon iar el îmi închide. Discuția cu tatăl Corei nu a fost una reușită, nu mi-a dat numărul ei însă a făcut referire la fratele ei, care a însoțit-o la concertul din 1992. Ar putea fi o pistă. După câteva căutări pe Google, îi găsesc adresa pe Linkedin și îi scriu. (…) Îmi spune că și el a rupt legătura cu sora lui. Aparent, o problemă de familie a împărțit familia. Îl rog să-mi dea contactul mamei însă nu-mi mai răspunde”, spunea Spittler.

Michael a avut o adevărată cădere nervoasă în timpul concertului de la București, după întâlnirea cu românca. Nu știe însă în ce măsură a fost aceasta regizată. ”Poate Cora este un fel de regină a tuturor fetelor aduse pe scenă în turneul lui Michael, pentru că a fost prima din blocul estic. Un fel de Alice în Țara Minunilor a culturii pop capitaliste a cărei personificare era chiar Regele Pop”.

În cele din urmă, jurnașistul află numele liceului la care învăța fata și pleacă acolo. Din nou se lovește de un refuz. ”Legislația nu permite să oferim informații confidențiale depspre elevii noștri”. Într-un final, Spittler face o descoperire care îi dă toată investigația peste cap. Cora, cea de pe DVD, care se împotrivește gărzilor de corp și luptă să ajungă lângă idolul ei, cea care îl face pe Michael să plângă așa cum n-a mai făcut-o niciodată pe scenă… nu e Cora.

”Nu, asta nu e din România. Sunt imagini amestecate față de filmul produs de BBC. Nu e înregistrarea originală. Sunt două versiuni ale concertului din România a lui Michael Jackson din 1992. Una aparține HBO, alta BBC”, spune Mike, șeful fan-clubului.

Deznădăjduit, germanul privește varianta BBC și descoperă o altă Cora, una timidă, cu blue-jeans și o cămașă albă, care nu se luptă cu bodyguarzii atunci când e luată de lângă Michael. Era adevărata Cora.