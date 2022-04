Dieta secretă a lui Ion Iliescu | Cum a reușit fostul președinte să fie „nemuritor” la 92 de ani

Am aflat care este secretul tinereții veșnice pe care îl are Ion Iliescu. Fostul președinte al României ar avea un regim alimentar ce îl ține departe de medicamente și ”cuțit”. Noi am aflat dieta secretă a politicianului.

Politicianul român, Ion Iliescu, în vârstă de 92 de ani, surprinde întreaga lume cu vivacitatea sa, deși a trecut prin două operații pe cord.

În trecut, s-ar fi auzit că Ion Iliescu urmează un regim alimentar special care îi permite să fie deosebit de activ, la cei 92 de ani ai săi. Fostul lider al României a trecut prin două operații grele pe inimă. Întrebat deseori ce îl menține așa de bine în formă, Iliescu s-a rezumat să spună, cu zâmbetul pe buze că: „E secret”.

Care este dieta-minune a lui Ion Iliescu

Dieta – minune pe care o urmează Ion Iliescu are la bază așa-numita alimentație asistată biochimic. Mai exact, o formă a regimului alimentar disociat, aprofundată de nutriționistul Ion Pop Blaga, prin care, în timp, pacienții pot renunța la medicamente și scăpa de bisturiu.

Se spune că Iliescu ar fi primit sfaturi chiar de la Vasile Dancu, care i-ar fi recomandat regimul lui Ion Pop Blaga.

„Aș putea să afirm aproape în mod cert că domnul Ion Iliescu are o alimentație mai mult decât atentă”, a declarat în trecut, Ion Blaga, pentru CANCAN.RO.

El considera că, având în vedere cele două operații pe cord ale lui Ion Iliescu (în 2005 și în 2007), numai un mod de alimentație corespunzător l-a putut reclădi și aduce din nou la o stare de sănătate surprinzătoare.

”Nu vad o altă alimentație (asistată biochimic, prin care proteinele, glucidele și lipidele se consumă separat, nu împreună – n.r.) care să pună pe picioare un om cu afecțiuni cardiace majore, într-un timp atât de scurt”, a mai declarat nutriționistul Ion Blaga.

