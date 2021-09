Cine va moșteni averea lui Ion Iliescu. Fostul președinte și soția sa nu au avut copii

Mulți sunt cei care se întreabă cine va moșteni averea fostului președinte, dat fiind faptul că nu are copii, și, mai ales, cât de mare este avuția lui!

De-a lungul anilor, el a avut mai multe venituri graţie funcțiilor importante pe care le-a ocupat. În 2008 avea următoarele venituri trecute în declaraţia de avere: circa 54 000 lei indemnizaţie de senator și circa 55 000 lei indemnizaţie de fost preşedinte. Pe lângă asta: 33 000 lei pensie, 8 400 lei de la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, dar și un apartament în Capitală, de 156 mp, cumpărat în 1996. În declaraţia de avere din 2007 mai figurau 16 tablouri de pictori români şi mici obiecte de artă, achiziţionate înainte şi după 1989.

Ce se întâmplă cu toate aceste bunuri după trecerea lui în neființă?

Ion Iliescu şi Nina sunt împreună de circa 70 de ani, dar nu au avut copii. Au însă un băiat de suflet. Este vorba despre Mihai Bujor Sion. Cei doi s-au ocupat de educaţia şi studiile bărbatului. Mihai Bujor Sion ar fi rămas orfan, după ce avionul în care se aflau părinţii săi s-ar fi prăbuşit în munţi, scrie bugetul.ro.

”Soţia mea a avut trei sarcini toxice”

Ion Iliescu şi Nina s-au cunoscut în adolescenţă, când aveau doar 18 ani. S-au văzut, s-au plăcut, iar trei ani mai târziu s-au căsătorit, în ciuda familiilor care nu au fost de acord.

„Am avut anii aceia de studenţie împreună, la Moscova, asta ne-a consolidat relaţia afectivă. După terminarea celui de-al doilea an de studenţie, pe 21 iulie 1951 ne-am căsătorit, fiind studenţi. A fost o nuntă foarte modestă. Pe vremea aceea nu aveam bani şi nu ne puteam permite ce se întâmplă acum cu nunţile acestea. Am mers împreună cu familia, două mame şi două mătuşi şi ne-am căsătorit”, a declarat Ion Iliescu în urmă cu câţiva ani. Sigurul lucru care le-a umbrit căsătoria celor doi a fost faptul că nu au putut avut copii.

„Ne-am dorit, dar nu a fost să fie…Soţia mea a avut trei sarcini toxice, iar după aceea…nu s-a mai putut”, a mărturisit Ion Iliescu, într-un interviu din 2011, pentru libertatea.ro.

Cei doi nu au un moștenitor direct, doar nepoți și câțiva tineri favoriți.

Nina Iliescu, o prezență extrem de discretă

Întodeauna, în afara casei, Nina Iliescu l-a lăsat doar pe fostul președinte al României să vorbească. Am văzut-o cu toții în public o singură dată pe an, la vot. Ferm, fără să o poată cineva răzgândi, nu s-a băgat în chestiunile de politică și de protocol, nu a dat interviuri. Nici măcar presiunile la vizita președintelui american Bush nu au clintit-o. “E o femeie foarte puternică. de la început mi-a spus: eu rămân alături de ține în orice împrejurări, dar să n-ai pretenția că eu să fiu prezența la probleme de protocol”, spunea Ion Iliescu.

Nina Iliescu a fost inginer de profesie, fiind cercetător științific în domeniul coroziunii metalelor.

