Câte operații estetice are, de fapt, cea mai frumoasă actriță a momentului? Răspunsul i-a lăsat pe toți fără cuvinte

De: Daniel Matei 08/12/2025 | 13:02
Sursa foto: Profimedia
Actrița Sydney Sweeney pune capăt zvonurilor privind eventualele operații estetice pe care și le-ar fi făcut și, mai mult, transmite un mesaj tranșant pentru cei care i-au analizat aspectul fizic de-a lungul anilor.

Într-un interviu acordat alături de colega ei din „The Housemaid”, Amanda Seyfried, pentru Allure, Sweeney, în vârstă de 28 de ani, a putut alege un „zvon despre frumusețe” pe care ar dori să-l demonteze. Vedeta din „Euphoria” a ales să închidă orice speculații conform cărora „și-ar fi făcut anumite intervenții chirurgicale”, scrie People.

„Hai să le demontez pe toate. Adică, nu mi-am făcut niciodată intervenții chirurgicale. Mi-e atât de frică de ace, încât habar n-aveți”, a declarat ea.

Actrița din „Anyone But You”, care și-a început cariera încă din copilărie, a adresat apoi un mesaj persoanelor de pe rețelele de socializare care fac comparații folosind fotografii cu ea din tinerețe și fotografii mai recente.

„Nu poți compara o fotografie cu mine de când aveam 12 ani cu o fotografie cu mine la 26 de ani, machiată și iluminată profesional! Bineînțeles că voi arăta diferit. Toată lumea de pe rețelele de socializare e nebună”, a spus Sweeney.

Între timp, Seyfried, în vârstă de 40 de ani, i-a spus colegei sale că unele proceduri cosmetice pot fi „foarte eficiente odată ce îmbătrânești”. Imediat, Sweeney a dat de înțeles că atunci când va decide să își facă operații, o va anunța pe colega sa. „Te sun eu”, a spus ea.

Conversația celor două despre procedurile cosmetice s-a încheiat cu Sweeney, care a făcut încă o remarcă pentru cei care speculează că și-ar fi făcut astfel de intervenții.

Sursa foto: Profimedia

Ce intervenție a făcut, totuși, Sydney Sweeney, de nevoie

Fiind de acord cu comentariul lui Seyfried conform căruia nu „are nevoie” încă de nicio procedură, actrița din Christy a adăugat apoi: „Nu, de asemenea, dacă aș avea nevoie, fața mea ar fi uniformă”.Sweeney a recunoscut că un accident din copilărie a determinat-o să fie supusă unei intervenții chirurgicale non-cosmetice la față. Unul dintre ochi „se deschide puțin mai mult decât celălalt”, a explicat Sweeney, din cauza unui accident de wakeboarding care a necesitat 19 copci.

În această toamnă, Sweeney a vorbit pentru Variety despre criticile primite la adresa aspectului ei, critici care datează din adolescență, și a dezvăluit planurile sale de a evita procedurile cosmetice în anii următori.

„Am mușchi foarte puternici la nivelul sprâncenelor. Și cineva mi-a spus să-mi repar fața, altfel nu voi reuși. ​​Că ar trebui să-mi injectez botox. Aveam 16 ani! Nu am făcut niciodată nimic. Sunt absolut îngrozită de ace. Nu am niciun tatuaj. Nimic. Voi îmbătrâni cu grație”, a povestit actrița.

×