Amalia Enache, profund nemulțumită de orașul București! Ce schimbare majoră ar vrea să vadă: „Mi se pare inadmisibil!”

Primarul Capitalei a fost ales ieri, 7 decembrie 2025. Ciprian Ciucu s-a aflat pe primul loc în preferințele bucureștenilor cu 36,16% din voturi. În acest context actual, Amalia Năstase a mărturisit ce părere are despre acest rezultat, dar și despre Capitala zilelor noastre. Toate detaliile în articol.

Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei cu 36,16% din voturi, arată rezultatele parțiale după centralizarea a 100% din voturi. Pe locul doi s-a clasat Anca Alexandrescu, susținută de AUR – 21,94%, iar Daniel Băluță (PSD) este pe locul al treilea – 20,51%, pe al patrulea loc fiind Cătălin Drulă (USR) – 13,9%, urmat de Ana Ciceală (SENS) – 5,85%.

Amalia Enache, profund nemulțumită de orașul București

Amalia Năstase a fost la vot și a vorbit despre nemulțumirile ei legate de Capitală. Fosta soție a lui Ilie Năstase speră la o schimbare și mărturisește că până acum lucrurile au mers în jos de la un scrutin la altul.

„Am mers la vot și sper să se termine odată cu toată agitația asta că ne-au înnebunit! Suntem dintr-un vot în vot și noi o ducem din rău în mai rău! Noi votăm mereu, dar hai să voteze și ei cu noi. În viața asta eu nu voi intra în politică. Nu mă văd primăriță. În București, cel mai tare mă deranjează traficul și praful. Praful ne omoară pe toți cu zile! Și e un lucru foarte ușor de rezolvat pentru că tu, ca primărie, nu trebuie să investești bani în asta. Tu trebuie să dai amenzi celor care construiesc neprotejat și au terenuri neprotejate. Adică și câștigi bani, și salvezi Capitala!”, a spus Amalia Năstase.

Bucureștenii ies din nou la vot

Odată cu victoria lui Ciprian Ciucu, locul său de la șefia Primăriei Sectorului 6 a devenit vacant. Prin urmare, cetățenii sectorului menționat trebuie să iasă la vot pentru a-și alege un nou primar.

Potrivit legislației electorale, alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general sau de sector ar trebui organizate după 90 de zile de la eliberarea postului. Prin urmare, data preconizată pentru organizarea scrutinului în care va fi ales noul primar al Sectorului 6 ar trebui să fie până în luna martie din anul 2026.

CITEȘTE ȘI:

Drama care i-a marcat copilăria lui Ciprian Ciucu. Părinții primarului Capitaliei au divorțat: „Aveam un oarecare handicap”

Semnul care a prevestit victoria lui Ciprian Ciucu! Chiar el l-a remarcat: „Unde am votat în această dimineață. Providența”