Cât costă universitatea unde învață fiica Amaliei Năstase. Aici au studiat Prințul William și Kate Middleton: ”Lumea spune că-s nebună”

De: Denisa Iordache 23/10/2025 | 23:43
Cât costa studiile Emmei Năstase
Educația de calitate costă! Emma, fiica cea mică a Amaliei și a lui Ilie Năstase, studiază la Universitatea St. Andrews din Scoția, aceeași în care au studiat prințul William și Kate Middleton. Cât scot din buzunare pentru un loc asigurat într-o astfel de instituție? Află în articol!

Amalia Năstase spunea în urmă cu un an că fiica ei a fost acceptată în cadrul Universității, un motiv real de bucurie în familie. Ea consideră că educația copiilor ei este cea mai importantă și nu se uită la bani când vine vorba de acest aspect.

„Emma a fost acceptată la St. Andrews în Scoția, universitatea pe care au urmat-o Kate și Prințul Wiliam. Va face antropologie, sociologie și economie”, povestea Amalia Năstase pentru viva.ro.

Cât costă universitatea unde învață fiicele Amaliei Năstase

Deși a fost pusă la zid pentru banii pe care îi investește în educația fiicei sale, Amalia Năstase a mărturisit că aceasta este o investiție de lungă durată care se va fructifica pe viitor.

„Pentru mine, cel mai important lucru este ca ai mei copii să aibă cea mai bună educație. Și, indiferent ce s-a întâmplat, ei au fost la cele mai bune școli. Adică toată lumea îmi spune: «Ești nebună, dai banii pe școli»! Nu sunt nebună! Este cel mai important lucru. Decât să le oferi copiilor tăi lucruri materiale pe care nu le vor aprecia, pentru că ei nu știu valoarea banului dacă nu l-au făcut ei, mai bine le oferi educație și apoi vor putea să-și ofere singuri «the best»”, a spus Amalia Năstase pentru libertatea.

Ei bine, familia Năstase chiar nu se uită la bani când vine vorba de educația copiilor. Dovada clară este suma scoasă din buzunar pentru studiile Emmei Năstase: între 25.000 și 30.000 de lire sterline. Taxa crește anual și pornește de la suma de 25.000 de lire sterline și poate să ajungă până la 39.500 de lire, conform sursei citate.

×