Imagini rare cu Emma, fata lui Ilie Năstase! A atras privirile la evenimentul organizat de Țiriac

Fundația Ion Țiriac a oferit câte o mașină în valoare de 50.000 de euro fiecărui sportiv medaliat la Jocurile Olimpice de la Paris, într-un eveniment special organizat pentru sportivi. La ceremonie au participat mai multe nume importante, printre care s-au numărat Simona Halep, Sorana Cîrstea, dar şi Ilie Năstase însoţit de fiica lui cea mică, Emma. CANCAN.RO vă prezintă imagini rare cu fata fostului tenismen din căsnicia cu Amalia Năstase.

Emma Năstase a fost mereu o prezență discretă în spaţiul public, spre deosebire de părinţii săi care se bucură de celebritate. Cu toate acestea, la cel mai recent eveniment la care a participat a atras atenţia tuturor, fie că şi-a dorit sau nu. I-a fost alături tatălui său, dar şi sportivilor care au făcut performanţă la Jocurile Olimpice de la Paris.

Imagini rare cu fiica cea mică a lui Ilie Năstase

La ceremonie, fiica lui Ilie Năstase a decis să poarte o ţinută clasică în ton cu cerinţele pe care evenimentul le impunea, pe care a accesorizat-o cu o geantă. De asemenea, machiajul a fost unul simplu, natural, fără prea multe ajustări. Şi tatăl ei a respectat dress code-ul, a îmbrăcat o cămaşă albă şi o şapcă de aceeaşi culoare. Cei doi au fost nedespărţiţi pe parcursul evenimentului, iar din imagini se poate observa cu uşurinţă cât de mândru este fostul tenismen că a avut-o pe fiica lui alături.

Şi pe bună dreptate! Emma Năstase şi-a făcut tot timpul părinţii mândri prin rezultatele pe care le-a obţinut. Amalia Năstase povestea în urmă cu ceva timp că fiica ei cea mică a fost acceptată la o facultate de prestigiu la care au învăţat şi Prinţul William şi Kate Middleton.

„Emma a fost acceptată la St. Andrews în Scoția, universitatea pe care au urmat-o Kate și Prințul Wiliam. Va face antropologie, sociologie și economie”, povestea Amalia Năstase pentru viva.ro.

Amalia Năstase, reguli stricte pentru copiii ei

Ilie şi Amalia Năstase au divorţat în urmă cu mai bine de 14 ani, dar au rămas în relații bune de dragul celor două fete: Alessia și Emma.

CITEŞTE ŞI: Unde s-a angajat fiica lui Ilie Năstase. Ai șanse mari să dai de ea: „Stau aici până plec la Paris”

Fosta soţie a sportivului are o relaţie deosebită cu copiii ei, însă nu le-a permis să facă întotdeauna chiar ce şi-au dorit. Vedeta s-a preocupat mereu de creșterea și educația tinerelor şi le-a susţinut atunci când a venit vorba de carierele pe care şi le-au dorit.

„Nu i-am lăsat să facă chiar toate tâmpeniile și nu-i las să experimenteze chiar toate chestiile pentru că le explic și au văzut și din experiența mea că nu e ok să fumezi, nu e ok să bei. (…) N-ai de ce să încerci ceva care știi sigur că nu e ok. În alte privințe le las să-și aleagă calea lor, să facă ceea ce vor, chiar dacă eu așa avea niște obiecții. Sunt copii cerebrali care merită să-și aleagă singuri calea fără să le spun eu ce e mai bine pentru ele”, a declarat Amalia Năstase despre fiicele sale.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.