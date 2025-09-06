Alessia, fiica lui Ilie Năstase, și-a făcut prima operație estetică. Ce defect a corectat la 22 de ani

Alessia, fiica lui Ilie Năstase din căsnicia cu Amalia, a recurs la o operație estetică. Tânăra în vârstă de 22 de ani și-a luat inima în dinți și a apelat la o intervenție chirurgicală pentru a se simți mai bine în pielea sa. Alessia a oferit mai multe dezvăluiri despre acest lucru și a spus, inclusiv, care a fost motivul din spatele acestei decizii.

Fiica lui Ilie Năstase s-a declarat extrem de mulțumită de rezultat, datorită unui medic din Constanța, care a reușit să îi redea încrederea în sine. A așteptat până la vârsta de 22 ani pentru a face acest pas și s-a dovedit a fi extrem de asumată atunci când a luat această hotărâre.

Alessia, fiica lui Ilie Năstase, prima operație estetică

Tânăra a suferit o operație de mastopexie. Această procedură chirurgicală are ca scop ridicarea și modelarea sânilor lăsați. Procedura este relativ scurtă (durează aproximativ 2-3 ore), după care pacienta este dusă în salon pentru a începe procesul de recuperare. Fiica lui Ilie Năstase a oferit detalii importante despre această intervenție pe care a făcut-o:

„În primul rând, a fost o decizie personală. A fost ceva la care mă gândeam de foarte mult timp. Am vrut schimbarea asta. Vorbind cu doctorul, a fost ca şi cum am găsit omul potrivit pentru asta. M-a înţeles şi mi-a explicat ce trebuie făcut şi ce înţelesesem eu greşit, adică mituri care existau. (n.r. Faci sport, nu de performanţă, ci de întreţinere. Cum te simţi acum?) Sigur, nu ar fi fost la fel de confortabil. Acum e important că mă simt bine, în sfârşit, în pielea mea şi că pot face sport confortabil”, a spus Alessia pe social media.

Alessia nu a fost singură atunci când s-a hotărât să facă acest pas. Amalia Năstase, mama sa, i-a fost alături și a sprijinit-o în luarea acestei decizii. Fosta soție a lui Ilie Năstase nu și-a lăsat fiica nicio secundă singură, ba chiar a încurajat-o să facă tot ceea ce o face fericită și să își îndeplinească dorințele.

Aceasta i-a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care și-a arătat dragostea pe care i-o poartă fiicei sale, dar și că este mândră de rezultat.

„Te iubesc. Ești uimitoare! La fel și rezultatul”, este mesajul transmis de Amalia Năstase.

