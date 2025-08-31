Acasă » Exclusiv » Ilie Năstase și-a luat în primire fiul vitreg! Primul pas spre împăcare, după ce Ioana a depus actele de divorț?

Ilie Năstase și-a luat în primire fiul vitreg! Primul pas spre împăcare, după ce Ioana a depus actele de divorț?

De: Ana Maria Păsat 31/08/2025 | 20:00
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Scene emoționante de familie, avându-l în prim plan pe Ilie Năstase și fiul său vitreg. Însoțit de Ioana, fostul sportiv a ieșit la cină cu Theodor, băiatul acesteia din căsătoria cu Marius Bostan, precum și cu soția lui. Întâlnirea a avut loc la un local de fițe de pe litoral, în ultimul week-end al acestei veri. CANCAN.RO vă oferă imagini, în exclusivitate.

Ultimele zile ale acestei veri l-au prins pe Ilie Năstase tot pe litoralul românesc. Și tot în prezența Ioanei, cea care încă îi este soție, cel puțin până la finele lunii octombrie, atunci când va avea loc primul termen al divorțului, la Judecătoria Constanța.

Ilie Năstase, cină pe litoral alături de soție și fiul vitreg. Foto: CANCAN.RO

Cei doi au luat cina în familie, alături de Theodor și soția acestuia. Tânărul este fiul Ioanei din căsătoria cu Marius Bostan, stabilit în afara granițelor țării. Ioana se topește în prezența lui și mai ales a fetiței acestuia, prima sa nepoțică.

„Mă încarcă mereu cu energie pozitivă”, mărturisea aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ilie Năstase își adoră fiul vitreg

La rându-i, și Ilie are numai cuvinte de laudă la adresa fiului său vitreg:

Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu:...
„ISPITA” se stercoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta „mândră” și „recunoscătoare” de poza cu cei doi președinți
„ISPITA” se stercoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta...

„Ioana are o familie frumoasă, un băiat de 30 de ani, Teo, care se ocupă de tot și muncește. Ea a fost foarte cumsecade în divorțul pe care l-a avut. A lăsat totul copilului. N-a luat banii și a plecat. I-a lăsat fiului ei să continue. Iar băiatul continua. În fiecare zi e la muncă la ora 6.00”.

Dar să revenim la „cina cea de taină”, ce a avut loc într-un local de fițe de pe litoral. Atmosferă relaxantă, glume și voie bună, ca și când între cei doi soți n-ar avea loc vreo problemă în căsnicie. La plecare, Ioana s-a despărțit cu lacrimi în ochi de fiul său și partenera acestuia, dat fiind faptul că vacanța lor la mare s-a încheiat odată cu ultimele zile ale acestei veri.

Ilie i-a condus și el la mașină și a stat până când automobilul s-a pierdut în depărtare. Rămas apoi în compania Ioanei, fostul număr unu mondial în clasamentul ATP a fost cât se poate de atent cu aceasta. De remarcat și faptul că ambii s-au asortat în ceea ce privește ținuta. Ioana a purtat o rochie alba, vaporoasă, care la adierea vântului îi scotea în evidență silueta de invidiat. Nasty a ales și el aceleași nuanțe cromatice.

Liniștea dinaintea furtunii?

Să fi fost oare acest episod cu familia reunită doar liniștea dinaintea furtunii ce s-ar putea declanșa la finele lui octombrie, atunci când are loc prima înfățișare de divorț? Sau un pas important spre împăcare, având în vedere că cei doi soți au fost suprinși în ipostaze ce nu dau de înțeles că-n căsnicia lor sunt probleme atât de grave care să ducă la despărțire… Despărțire pe care, potrivit propriilor lor mărturisiri, niciunul nu și-ar dori-o.

(CITEȘTE ȘI: Când va avea loc prima înfățișare a divorțului dintre Ilie și Ioana Năstase. Cei doi se despart după 6 ani de mariaj)

(VEZI ȘI: Ilie Năstase, cu paharul în față, soția, la vrăjeală cu vecina! Scandalul de la aeroport nu s-a închis pe litoral)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Ștefan Floroaica a plecat împăcat la Asia Express, dar s-a topit de dorul iubitei: “Ăsta e motivul pentru care n-am putut să mergem împreună”
Exclusiv
Ștefan Floroaica a plecat împăcat la Asia Express, dar s-a topit de dorul iubitei: “Ăsta e motivul pentru…
Ce sfaturi le-a dat Gina Pistol concurenților din noul sezon MasterChef: ”Înainte să înceapă filmările…”
Exclusiv
Ce sfaturi le-a dat Gina Pistol concurenților din noul sezon MasterChef: ”Înainte să înceapă filmările…”
Cine este Abu Obeida, omul mascat al Hamas, ucis de Israel
Mediafax
Cine este Abu Obeida, omul mascat al Hamas, ucis de Israel
ANM a emis avertizări de tip COD GALBEN și PORTOCALIU de furtuni în jumătate din România!/Când se încălzește din nou
Gandul.ro
ANM a emis avertizări de tip COD GALBEN și PORTOCALIU de furtuni în...
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a...
Presa străină, șocată de situația Soranei Cîrstea la US Open: „Astfel de povești nu se termină bine”
Adevarul
Presa străină, șocată de situația Soranei Cîrstea la US Open: „Astfel de povești...
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară
Digi24
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
SRI cere expulzarea din România a unui cetățean străin pentru că reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale!
Mediafax
SRI cere expulzarea din România a unui cetățean străin pentru că reprezintă un...
Parteneri
Imagini rare cu marea iubire a lui Ion Țiriac! Cum arată Sophie Ayad, la 54 de ani. I-a dăruit doi copii afaceristului
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu marea iubire a lui Ion Țiriac! Cum arată Sophie Ayad, la 54...
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”
Click.ro
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău....
ULTIMĂ ORĂ: Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui. Imagini și detalii de la fața locului
WOWBiz.ro
ULTIMĂ ORĂ: Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum...
Momentul în care o cisternă plină cu dioxid de carbon este spulberată pe autostradă. Un om a murit şi doi sunt grav răniţi
Antena 3
Momentul în care o cisternă plină cu dioxid de carbon este spulberată pe autostradă. Un...
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai importantă problemă a orașului
Digi 24
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai...
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
Digi24
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca...
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
El este Mădălin, copilul de 11 ani, dispărut din Sălaj. Acesta a plecat de acasă și nu s-a mai întors
kanald.ro
El este Mădălin, copilul de 11 ani, dispărut din Sălaj. Acesta a plecat de acasă...
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de...
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
kfetele.ro
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru...
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
WOWBiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă...
Tensiuni dure în coaliţie. Reforma administraţiei locale, amânată două săptămâni: care sunt calculele
observatornews.ro
Tensiuni dure în coaliţie. Reforma administraţiei locale, amânată două săptămâni: care sunt calculele
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e?...
Reclame înșelătoare, prin care îți pot fi furate datele și criptomonedele, circulă pe Facebook
go4it.ro
Reclame înșelătoare, prin care îți pot fi furate datele și criptomonedele, circulă pe Facebook
SEMNE că social media strică relația de CUPLU
Descopera.ro
SEMNE că social media strică relația de CUPLU
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era...
Cât de frumoasă este iubita lui Ștefan Târnovanu. Loredana întoarce toate privirile
Fanatik.ro
Cât de frumoasă este iubita lui Ștefan Târnovanu. Loredana întoarce toate privirile
Prima reacție a lui Alin Vădan, proprietarul DON.ro, după ce s-a scris că i-ar fi făcut o ofertă de nerefuzat lui Neluțu Varga pentru cumpărarea lui CFR Cluj: „Știm și noi să facem performanță”. Exclusiv
Fanatik.ro
Prima reacție a lui Alin Vădan, proprietarul DON.ro, după ce s-a scris că i-ar fi...
Se renunță la ora de iarnă în 2025. Nu se mai dă ceasul înapoi cu o oră. Ora de vară devine permanentă
Capital.ro
Se renunță la ora de iarnă în 2025. Nu se mai dă ceasul înapoi cu...
Ispita SUPER-SEXY de la „Insula Iubirii”, alături de Nicuşor Dan la Chişinău. Dans la bară incendiar VIDEO
Romania TV
Ispita SUPER-SEXY de la „Insula Iubirii”, alături de Nicuşor Dan la Chişinău. Dans la bară...
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Regulă pentru românii care stau la casă. Ce copac trebuie neapărat să plantezi în curte
Capital.ro
Regulă pentru românii care stau la casă. Ce copac trebuie neapărat să plantezi în curte
O nouă escrocherie pe șosele. Mulți șoferi au fost păcăliți
evz.ro
O nouă escrocherie pe șosele. Mulți șoferi au fost păcăliți
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
Gandul.ro
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul...
Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 de euro!
as.ro
Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze...
Președintele Nicușor Dan, întâlnire surpriză la Chișinău cu ispita feminină de la Insula Iubirii sezonul 9! Cum s-au fotografiat
A1
Președintele Nicușor Dan, întâlnire surpriză la Chișinău cu ispita feminină de la Insula Iubirii sezonul...
Ies la iveală noi detalii despre crima din Cluj. Vecinii fac declarații sfâșietoare:
radioimpuls.ro
Ies la iveală noi detalii despre crima din Cluj. Vecinii fac declarații sfâșietoare: "Nu știu...
Cum a reușit FCSB transferul lui Bîrligea în fața Rapidului. Gigi Becali, replică ironică pentru Șumudică. „Dacă n-ai avut Rolls Royce?”
Fanatik.ro
Cum a reușit FCSB transferul lui Bîrligea în fața Rapidului. Gigi Becali, replică ironică pentru...
Ce studii are, de fapt, soția lui Gabi Tamaș. Puțină lume știe acest detaliu despre Ioana Tamaș
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, soția lui Gabi Tamaș. Puțină lume știe acest detaliu despre...
Știrile zilei, 26 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 26 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BREAKING! Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: ”Nu are rost să mai stau”
BREAKING! Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: ”Nu are rost să mai stau”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 1 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 1 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe luni, 1 septembrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Dan Diaconescu
Marius Tucă Show începe luni, 1 septembrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Dan Diaconescu
Panică la Mireasa! Simona Gheorghe va avea un șoc: concurenta care s-a întors din Grecia cu mai multe ...
Panică la Mireasa! Simona Gheorghe va avea un șoc: concurenta care s-a întors din Grecia cu mai multe amintiri decât se aștepta
Alertă națională: SRI cere expulzarea unui cetățean străin, considerat pericol pentru români
Alertă națională: SRI cere expulzarea unui cetățean străin, considerat pericol pentru români
Ștefan Floroaica a plecat împăcat la Asia Express, dar s-a topit de dorul iubitei: “Ăsta e motivul ...
Ștefan Floroaica a plecat împăcat la Asia Express, dar s-a topit de dorul iubitei: “Ăsta e motivul pentru care n-am putut să mergem împreună”
Vezi toate știrile
×