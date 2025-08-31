Ilie Năstase și-a luat în primire fiul vitreg! Primul pas spre împăcare, după ce Ioana a depus actele de divorț?

Scene emoționante de familie, avându-l în prim plan pe Ilie Năstase și fiul său vitreg. Însoțit de Ioana, fostul sportiv a ieșit la cină cu Theodor, băiatul acesteia din căsătoria cu Marius Bostan, precum și cu soția lui. Întâlnirea a avut loc la un local de fițe de pe litoral, în ultimul week-end al acestei veri. CANCAN.RO vă oferă imagini, în exclusivitate.

Ultimele zile ale acestei veri l-au prins pe Ilie Năstase tot pe litoralul românesc. Și tot în prezența Ioanei, cea care încă îi este soție, cel puțin până la finele lunii octombrie, atunci când va avea loc primul termen al divorțului, la Judecătoria Constanța.

Cei doi au luat cina în familie, alături de Theodor și soția acestuia. Tânărul este fiul Ioanei din căsătoria cu Marius Bostan, stabilit în afara granițelor țării. Ioana se topește în prezența lui și mai ales a fetiței acestuia, prima sa nepoțică.

„Mă încarcă mereu cu energie pozitivă”, mărturisea aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ilie Năstase își adoră fiul vitreg

La rându-i, și Ilie are numai cuvinte de laudă la adresa fiului său vitreg:

„Ioana are o familie frumoasă, un băiat de 30 de ani, Teo, care se ocupă de tot și muncește. Ea a fost foarte cumsecade în divorțul pe care l-a avut. A lăsat totul copilului. N-a luat banii și a plecat. I-a lăsat fiului ei să continue. Iar băiatul continua. În fiecare zi e la muncă la ora 6.00”.

Dar să revenim la „cina cea de taină”, ce a avut loc într-un local de fițe de pe litoral. Atmosferă relaxantă, glume și voie bună, ca și când între cei doi soți n-ar avea loc vreo problemă în căsnicie. La plecare, Ioana s-a despărțit cu lacrimi în ochi de fiul său și partenera acestuia, dat fiind faptul că vacanța lor la mare s-a încheiat odată cu ultimele zile ale acestei veri.

Ilie i-a condus și el la mașină și a stat până când automobilul s-a pierdut în depărtare. Rămas apoi în compania Ioanei, fostul număr unu mondial în clasamentul ATP a fost cât se poate de atent cu aceasta. De remarcat și faptul că ambii s-au asortat în ceea ce privește ținuta. Ioana a purtat o rochie alba, vaporoasă, care la adierea vântului îi scotea în evidență silueta de invidiat. Nasty a ales și el aceleași nuanțe cromatice.

Liniștea dinaintea furtunii?

Să fi fost oare acest episod cu familia reunită doar liniștea dinaintea furtunii ce s-ar putea declanșa la finele lui octombrie, atunci când are loc prima înfățișare de divorț? Sau un pas important spre împăcare, având în vedere că cei doi soți au fost suprinși în ipostaze ce nu dau de înțeles că-n căsnicia lor sunt probleme atât de grave care să ducă la despărțire… Despărțire pe care, potrivit propriilor lor mărturisiri, niciunul nu și-ar dori-o.

